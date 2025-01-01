Bageshwar News: स्टोर रूम में घुसा तेंदुआ 13 घंटे बाद रेस्क्यू किया

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ग्रामीणों के अनुसार बृहस्पतिवार रात करीब 10:30 बजे स्थानीय निवासी मोहन सिंह रावत की पत्नी विमला देवी अपने पालतू कुत्ते को स्टोर रूम से बाहर शौच कराने के लिए ले गई थीं। इसी दौरान तेंदुआ अंधेरे का फायदा उठाकर स्टोर रूम में घुस गया।विमला देवी को इसकी भनक तक नहीं लगी। वह कुत्ते को वापस स्टोर रूम में भेजकर दरवाजा बाहर से बंद करने के बाद सोने चली गईं।कुछ देर बाद स्टोर रूम से कुत्ते की असामान्य आवाजें आने पर उन्होंने अंदर झांककर देखा तो तेंदुआ मौजूद था। यह देखकर वह घबरा गईं और शोर मचाकर परिजनों व ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी। देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम रात करीब दो बजे मौके पर पहुंची। आसपास आबादी होने के कारण तेंदुए को सुरक्षित बाहर निकालना चुनौतीपूर्ण था। रातभर वनकर्मी और ग्रामीण सतर्क रहे। कड़ी मशक्कत के बाद शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे वन विभाग की टीम ने तेंदुए का सफल रेस्क्यू कर लिया। कुत्ता मृत पाया गया।