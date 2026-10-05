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Bageshwar News: डीएलएड प्रथम वर्ष की परीक्षाएं शुरू, 12 अक्तूबर तक चलेंगी

Mon, 05 Oct 2026 11:18 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Mon, 05 Oct 2026 11:18 PM IST
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D.El.Ed. first-year exams begin; will continue until October 12.
बागेश्वर। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर की ओर से आयोजित डीएलएड प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं सोमवार से शुरू हो गई हैं। परीक्षा में कुल 34 प्रशिक्षु शामिल हो रहे हैं।
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जिले के डायट में पांच से 12 अक्तूबर तक हाेने वाले परीक्षा कार्यक्रम के पहले दिन बाल विकास और बचपन विषय की परीक्षा हुई। सुबह 10 बजे से एक बजे तक परीक्षा संचालित हुई। इस दौरान पहले सेमेस्टर के 34 अभ्यर्थी शामिल रहे। केंद्र के प्रभारी प्राचार्य ने बताया कि परीक्षा संयोजक के रूप में जीआईसी रवांईखाल के प्रधानाध्यापक पीआर आर्या रहे। परीक्षा संचालन के लिए केंद्र व्यवस्थापकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों की ओर से परीक्षा के दौरान अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया गया है।
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परीक्षा के लिए केंद्र पर सभी तैयारियां पूरी कर ली थी। परीक्षार्थियों को निर्धारित समय से पहले केंद्र पर पहुंचने के निर्देश दिए। परीक्षा को नकलविहीन और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। -डॉ. केएस रावत, प्रभारी प्राचार्य डायट बागेश्वर
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