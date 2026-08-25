Bageshwar News: राज्य अतिथि गृह के डिजाइन में बदलाव तय, 20 बेड की होगी डोरमेट्री

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बैठक में तय किया गया कि राज्य अतिथि गृह का निर्माण अनिवार्य रूप से पारंपरिक पहाड़ी वास्तुशैली पर आधारित होगा। मुख्य भवन और प्रवेश द्वार पर राज्य अतिथि गृह का लोगो और साइनेज प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा प्रस्तावित डोरमेट्री कक्ष की क्षमता बढ़ाकर 20 व्यक्तियों के अनुरूप विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं।परिसर में उपलब्ध अतिरिक्त भूमि का बेहतर उपयोग करते हुए कार्ययोजना में एक नया स्टोर रूम शामिल करने को भी कहा गया है। सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने लोनिवि के ईई ऋषिराज वर्मा को सभी संशोधनों को शामिल करते हुए संशोधित कार्ययोजना तत्काल शासन के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि निर्माण प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।प्रांतीय खंड, लोनिवि के ईई ऋषिराज वर्मा ने बताया कि उच्च अधिकारियों की ओर से समीक्षा बैठक में राज्य अतिथि गृह के निर्माण को लेकर जो भी महत्वपूर्ण सुझाव और संशोधन दिए गए हैं, उन्हें कार्य योजना में शामिल किया जा रहा है। पहाड़ी वास्तुशैली, 20 बेड की डोरमेट्री क्षमता और अतिरिक्त स्टोर रूम की व्यवस्था के साथ संशोधित प्रस्ताव तैयार कर अतिशीघ्र शासन को भेजा जाएगा, ताकि निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ सके।