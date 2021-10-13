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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   Shrimad Devi Bhagwat Katha underway at the Nagnath Vishnu Temple in Nagarjun.

Almora News: नागनाथ विष्णु मंदिर नागार्जुन में श्रीमद् देवी भागवत कथा जारी

Fri, 21 Aug 2026 12:37 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Fri, 21 Aug 2026 12:37 AM IST
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Shrimad Devi Bhagwat Katha underway at the Nagnath Vishnu Temple in Nagarjun.
द्वाराहाट (अल्मोड़ा)। क्षेत्र के प्राचीन एवं ऐतिहासिक श्री नागनाथ विष्णु मंदिर नागार्जुन में परंपरानुसार पिछले 75 वर्षों से निरंतर श्रीमद्भागवत कथा सहित धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होता आ रहा है। इसी क्रम में मंदिर परिसर में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है।
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18 अगस्त से प्रतिदिन दोपहर एक बजे से शाम चार बजे तक कथा का आयोजन हो रहा है। कथा के यजमान हरी दत्त उप्रेती और लछिमा देवी हैं जबकि कथावाचक गणेश दत्त शास्त्री हैं। 26 अगस्त को विशाल भंडारे के साथ कथा की पूर्णाहुति होगी।
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यजमान हरी दत्त उप्रेती और लछिमा देवी, ग्राम प्रधान रमेश चंद्र उप्रेती तथा आयोजक समस्त ग्रामवासियों ने श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कथा श्रवण करने और धार्मिक आयोजन को सफल बनाने की अपील की है।
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