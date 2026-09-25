Almora News: रामलीला मंचन की तैयारियां तेज, तालीम में जुटे कलाकार

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कर्नाटक खोला रामलीला कमेटी में भी इन दिनों पात्रों का चयन कर उन्हें अभिनय, गायन और संवाद अदायगी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहां राम और सीता के पात्र पिछले पांच वर्षों से दो सगी बहनें वैष्णवी जोशी और कोमल जोशी निभा रहीं हैं। दोनों के अभिनय को लेकर कलाकारों और कमेटी के सदस्यों में उत्साह है। कमेटी के संयोजक बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि आधुनिकता के दौर में लोक संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और ऐतिहासिक विरासत को सहेजना सभी की जिम्मेदारी है। रामलीला इसी परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। तैयारियों में देवेंद्र कर्नाटक, गौरव कांडपाल, भूपेंद्र भोज, कमलेश कर्नाटक, लीलाधर कांडपाल, रमेश जोशी समेत अन्य लोग जुटे हुए हैं।

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अल्मोड़ा। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा की विभिन्न रामलीला कमेटियों में रामलीला मंचन की तैयारियां तेज हो गई हैं। कमेटियों की ओर से कलाकारों को तालीम दी जा रही है। तालीम के दौरान रामलीला के विभिन्न पात्रों को संवाद अदायगी, अभिनय, भाव-भंगिमा, मंच संचालन और पात्रों के अनुरूप अभिनय की बारीकियों का अभ्यास कराया जा रहा है। बाल कलाकारों, युवाओं और महिलाओं में रामलीला को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है।