कांग्रेस के इतिहास और विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाएं कार्यकर्ता : कैप्टन प्रवीण डावर

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कार्यक्रम में विधायक मनोज तिवारी ने अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि इस तरह के संवाद कार्यक्रमों से पार्टी के कार्यकर्ताओं को लाभ मिलेगा। साथ ही कांग्रेस की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। मुख्य अतिथि कैप्टन प्रवीण डावर ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास देशप्रेम और शहादत से जुड़ा है।उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को नए भारत का शिल्पी बताते हुए कांग्रेस के गौरवशाली इतिहास से प्रत्येक कार्यकर्ता को परिचित होने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर पार्टी की विचारधारा और इतिहास को तर्कपूर्ण तरीके से रखना चाहिए। इसके लिए संगठन को और मजबूती से काम करने की आवश्यकता है। डावर ने अपने संबोधन में आरएसएस की विचारधारा और स्वतंत्रता संग्राम में उसकी भूमिका को लेकर भी आलोचनात्मक टिप्पणियां कीं। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। बैठक का संचालन महानगर अध्यक्ष ताराचंद जोशी ने किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भोज, पूर्व पालिकाध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी, महिला सेवादल की प्रदेश अध्यक्ष शोभा जोशी, आनंद सिंह बगड़वाल, दीप चंद्र सिंह डांगी सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।