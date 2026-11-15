अल्मोड़ा: पद्मश्री डॉ. ललित पांडेय का निधन, जन्मदिन के दिन ही ली अंतिम सांस; क्षेत्र में शोक की लहर

उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, ग्रामीण विकास और सामाजिक सरोकारों के लिए जीवन समर्पित करने वाले पद्मश्री डॉ. ललित पांडेय का रविवार को निधन हो गया। उन्होंने अल्मोड़ा के बेस अस्पताल में 78 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। उनके निधन से प्रदेश के सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्र में शोक की लहर है।

डॉ. ललित पांडेय ने उच्च शिक्षा और विदेशों में उपलब्ध अवसरों के बावजूद पहाड़ लौटकर समाज के लिए काम करने का निर्णय लिया। आईआईटी दिल्ली, एमआईटी और पर्ड्यू विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह वर्ष 1984 में अल्मोड़ा लौट आए। इसके बाद उन्होंने अपना जीवन उत्तराखंड के समाज और पहाड़ों के विकास के लिए समर्पित कर दिया।

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उत्तराखंड सेवा निधि के माध्यम से उन्होंने पर्यावरण शिक्षा को विद्यालयों तक पहुंचाने, ग्रामीण पुस्तकालयों और बालवाड़ियों की स्थापना, महिला सशक्तीकरण, जल एवं स्वच्छता, वनीकरण, कृषि और ग्रामीण आजीविका के क्षेत्र में काम किया। उनके प्रयासों से प्रदेश के सैकड़ों गांवों और समुदायों को लाभ मिला।

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जमीनी स्तर पर पर्यावरण और सामाजिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वर्ष 2007 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें आईआईटी दिल्ली के विशिष्ट पूर्व छात्र सम्मान से भी नवाजा गया था। उनका निधन उत्तराखंड के सामाजिक, शैक्षिक और पर्यावरणीय क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति है।