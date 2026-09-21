Almora News: 12.60 ग्राम स्मैक के साथ शातिर तस्कर गिरफ्तार

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एसओजी प्रभारी सुनील धानिक के नेतृत्व में टीम अल्मोड़ा क्षेत्र में मुस्तैद थी। इसी दौरान एचडीएफसी बैंक के पास एक संदिग्ध युवक पुलिस को देखकर सकपका गया। टीम ने जब उसे रोककर उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 12.60 ग्राम स्मैक बरामद हुई। कोतवाली अल्मोड़ा में अभियुक्त मयूर नेगी निवासी चंपानौला थाना व जिला अल्मोड़ा के खिलाफ धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई है। पुलिस अब इस बात का पता लगा रही है कि अभियुक्त यह स्मैक कहां से लेकर आया था और इसे अल्मोड़ा में किसे सप्लाई की जानी थी। नशे के इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए जांच की जा रही है।पकड़ा गया आरोपी मयूर नेगी एक शातिर अपराधी है जिस पर अल्मोड़ा कोतवाली में पहले से ही नशीले पदार्थों की तस्करी और मारपीट के कई संगीन मामले दर्ज हैं। वर्ष 2017 में धारा 8/20 एनडीपीएसएक्ट, वर्ष 2017 में धारा 8/21/60 एनडीपीएस एक्ट, वर्ष 2018 में धारा 323/504/506/427 आईपीसी - मारपीट, वर्ष 2018 में धारा 8/21/60 एनडीपीएस एक्ट, वर्ष 2019: धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में प्राथमिकी दर्ज है।