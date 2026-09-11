Almora News: विद्यालय के भवन का महरा ने किया लोकार्पण

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इस अवसर पर विधायक महरा ने कहा कि नए भवन के बनने से छात्राओं और शिक्षकों को बेहतर शैक्षिक माहौल मिलेगा। प्रदेश सरकार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने विद्यालय भवन के लिए भूमि दान करने वाले दानदाताओं का आभार जताते हुए कहा कि शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं है।विशिष्ट अतिथि व जिला पंचायत अध्यक्ष हेमा गैड़ा ने क्षेत्र की जनता को नव निर्मित विद्यालय भवन की शुभकामनाएं देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। प्रधानाचार्य विमल मेहता ने सभी अतिथियों और सहयोगियों का आभार जताया।कार्यक्रम में पूर्व प्रधानाचार्य महेंद्र सिंह बिष्ट, पूर्व प्रधान खीमानंद पालीवाल, डॉ. दीपक कुमार, भाजपा नेता नरेंद्र सिंह बिष्ट, प्रधान जीवन पालीवाल, शिव सिंह समेत विद्यालय की छात्राएं, शिक्षक और ग्रामीण मौजूद रहे।