Almora News: जेठुआ में पिंजरे में फंसा तेंदुआ, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

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जैखाल समेत चार गांवों में बाघ की दस्तक से दहशत







स्याल्दे (अल्मोड़ा)। विकासखंड क्षेत्र के जैखाल, कुलसीरा, पाताल और फुंटीकुवा में बाघ और जंगली सूअर की लगातार दस्तक से ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। बाघ के बार-बार दिखाई देने की शिकायतों के बाद शनिवार को वन विभाग की टीम ने संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त कर स्थिति का जायजा लिया। ग्रामीणों ने बताया कि बाघ की लगातार मौजूदगी से विशेषकर महिलाओं, बच्चों और खेतों में काम करने वाले लोगों में भय बना हुआ है। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में नियमित गश्त बढ़ाने और बाघ की गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखने की मांग की। गश्त के दौरान वन बीट अधिकारी विवेक कुमार, बलबीर और हिमांशु के साथ ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पान सिंह नेगी, पूरन सिंह, गोविंद सिंह, भवान सिंह, कृपाल सिंह, नंदन सिंह, महेंद्र सिंह और समाजसेवी हरि सिंह रावत मौजूद रहे। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को सतर्क रहने और जंगली जानवरों से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी। अधिकारियों के अनुसार संवेदनशील स्थानों पर जल्द ट्रैप कैमरे और पिंजरे लगाए जाएंगे।

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चौखुटिया (अल्मोड़ा)। जेठुआ क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से दहशत का पर्याय बना तेंदुआ सोमवार को वन विभाग के पिंजरे में फंस गया। तेंदुए की लगातार आवाजाही और ग्रामीणों पर हमले की आशंका को देखते हुए वन विभाग ने पानी की टंकी के पास पिंजरा लगाया था। तेंदुए के पकड़े जाने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे के दूसरे छोर पर बकरी बांधी गई थी। तेंदुए के पिंजरे में फंसने के बाद वन विभाग की टीम ने बकरी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में तेंदुए की सक्रियता के चलते ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ था। तेंदुए के पकड़े जाने से लोगों को राहत मिली है। वन विभाग की टीम अब तेंदुए को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कार्रवाई में जुटी है। क्षेत्र में तेंदुए की आवाजाही के कारण ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है।