Almora News: वृद्ध जागेश्वर सड़क पर तीन लेयर में थमेगा भूस्खलन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

डॉ. शर्मा ने बताया कि सड़क को चौड़ा कर तीन लेयर में मलबा रोकने की व्यवस्था करने की योजना है। इससे भविष्य में गिरने वाले मलबे को नियंत्रित करने और सड़क पर आवागमन सुचारू बनाए रखने में मदद मिल सकती है। निरीक्षण के दौरान टीम कुंजा तोक के शीर्ष हिस्से तक पहुंची, जहां से लगातार मलबा गिर रहा है। टीम ने मौके की स्थिति का आकलन किया। इस दौरान ग्राम प्रधान केशर सिंह, हरेंद्र सिंह, भगवान सिंह, दलीप सिंह, बिसन सिंह, प्रवीण सिंह, पंकज सिंह और गोविंद सिंह आदि मौजूद रहे।कुंजा गुठ के ग्राम प्रधान केशर सिंह समेत ग्रामीणों ने बताया कि अंग्रेजों के समय से बना पैदल रास्ता भी भूस्खलन की चपेट में आ गया है। लगातार मलबा गिरने से क्षेत्र में खतरा बढ़ रहा है। ग्रामीणों ने आशंका जताई कि आने वाले समय में और अधिक मलबा गिर सकता है। इससे सड़क और पैदल रास्ते को नुकसान पहुंचने के साथ ही स्थानीय लोगों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। ग्रामीणों ने भूस्खलन रोकने के लिए प्रभावित क्षेत्र में ठोस कदम उठाने की मांग की।