Almora News: किसान महासभा ने एसआईआर का किया विरोध

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ज्ञापन में एसआईआर रद्द करने, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाकर उनके खिलाफ मुकदमा चलाने तथा मतदाता सूची से हटाए गए नागरिकों के मताधिकार बहाल करने की मांग की गई। साथ ही निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के दमन की जांच और नागरिकों को अवैध रूप से नजरबंद करने पर रोक लगाने की मांग भी उठाई गई। इस दौरान आनंद सिंह नेगी, श्याम सिंह, मनोहर सिंह, पलक और मंजू देवी आदि मौजूद रहे। संवाद

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भिकियासैंण (अल्मोड़ा)। संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रतिवाद के तहत अखिल भारतीय किसान महासभा ने एसआईआर के विरोध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष आनंद सिंह नेगी के नेतृत्व में उपजिलाधिकारी भिकियासैंण के माध्यम से ज्ञापन भेजा।