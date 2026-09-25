Almora News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Fri, 25 Sep 2026 01:04 AM IST
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एसएसजे विश्वविद्यालय में वार्षिक दिवस समारोह पूर्वाह्न 11:30 बजे से।
तापमान
अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस
न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस
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आज का पूर्वानुमान :
जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को मौसम साफ रहेगा। धूप खिलेगी।
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सूर्योदय: सुबह 05:57 बजे
सूर्यास्त: शाम 06:11 बजे
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सोना 1.52 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम।
चांदी 2.40 लाख रुपये प्रति किलो।
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तापमान
अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस
न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस
आज का पूर्वानुमान :
जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को मौसम साफ रहेगा। धूप खिलेगी।
सूर्योदय: सुबह 05:57 बजे
सूर्यास्त: शाम 06:11 बजे
सोना 1.52 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम।
चांदी 2.40 लाख रुपये प्रति किलो।