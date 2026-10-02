Almora News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Fri, 02 Oct 2026 01:11 AM IST
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श्रद्धांजलि सभा
अल्मोड़ा। नगर के चौघानपाटा स्थित गांधी पार्क में मुजफ्फरनगर कांड के शहीदों को श्रद्धांजलि सुबह नौ बजे।
जयंती
अल्मोड़ा। नगर के गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम सुबह दस बजे
अनशन
बागेश्वर। सड़क की मांग के लिए ग्रामीणों का क्रमिक अनशन सुबह 10 बजे से
गांधी जयंती
बागेश्वर। बागेश्वर के स्वराज भवन में महात्मा गांधी जयंती कार्यक्रम सुबह 10 बजे से
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अल्मोड़ा। नगर के चौघानपाटा स्थित गांधी पार्क में मुजफ्फरनगर कांड के शहीदों को श्रद्धांजलि सुबह नौ बजे।
जयंती
अल्मोड़ा। नगर के गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम सुबह दस बजे
अनशन
बागेश्वर। सड़क की मांग के लिए ग्रामीणों का क्रमिक अनशन सुबह 10 बजे से
गांधी जयंती
बागेश्वर। बागेश्वर के स्वराज भवन में महात्मा गांधी जयंती कार्यक्रम सुबह 10 बजे से