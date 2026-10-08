Almora News: एक माह से दहशत फैलाने वाली मादा तेंदुआ पिंजरे में हुई कैद

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नगर के दुगालखोला और कैंट क्षेत्र में मादा तेंदुए की धमक से लोग खौफ में थे। जिलाधिकारी और एसएसपी आवास के पास कई बार तेंदुए की मौजूदगी सीसीटीवी में देखी गई। वन विभाग ने शिकायत मिलने पर एक सप्ताह पूर्व कैंट क्षेत्र में पिंजरा लगाया। बृहस्पतिवार की सुबह करीब 6:30 बजे लोगों ने जब मादा तेंदुए को पिंजरे में फंस देखा तो उसकी सूचना वन विभाग को दी। इसके बाद टीम ने तेंदुआ का रेस्क्यू कर उसे एनटीडी स्थित रेस्क्यू सेंटर भेजा। हवालबाग रेंज के रेंजर मोहन राम आर्या ने बताया कि मादा तेंदुए की उम्र आठ से 10 वर्ष की बीच है। रेस्क्यू सेंटर में तेंदुए का मेडिकल परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद तेंदुए को उसके मूल आवास में छोड़ दिया जाएगा। लंबे समय बाद मादा तेंदुए की पकड़ में आने से लोगों को इसकी दहशत से निजात मिली।एक महिला पर हमला कर चुका है तेंदुआकरीब एक माह पूर्व छह सितंबर को नगर के दुगालखोला में दिनदहाड़े एक तेंदुए ने एक महिला पर हमला कर उसे घायल कर दिया। हमले में महिला के हाथ पर हलके पंजे के निशान आए थे। विभाग ने आशंका जताई कि दुगालखोला में महिला पर हमला करने वाली हमलावर यहीं मादा तेंदुआ रही होगी। तब से क्षेत्र के लोग तेंदुए की दहशत के चलते शाम ढलते ही घरों के भीतर कैद होने को मजबूर थे।