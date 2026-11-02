Almora News: रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ मनाया बियरशिबा विद्यालय का 17वां वार्षिकोत्सव

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वार्षिकोत्सव में विद्यार्थियों ने स्वागत गीत, प्रार्थना नृत्य, दक्षिण भारतीय नृत्य, लोकनृत्य, जंगल डांस, राधा-कृष्ण नृत्य, गरबा, कुमाऊंनी नृत्य, नृत्य-नाटिका, भांगड़ा और कव्वाली सहित कई प्रस्तुतियां दीं। विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों ने अतिथियों और अभिभावकों का मन मोह लिया।विद्यालय की अकादमिक निदेशक एवं प्रधानाचार्या दीपिका विल्सन ने कहा कि विद्यालय विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और संस्कारयुक्त शिक्षा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि विद्यालय के पूर्व विद्यार्थी आज डॉक्टर, इंजीनियर, कमांडेंट, सिविल सेवक और खिलाड़ी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उपप्रधानाचार्य हरीश चंद्र कांडपाल ने विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना की।कार्यक्रम के समापन पर जूनियर विंग की हेडमिस्ट्रेस चित्रा राठौर ने अतिथियों और अभिभावकों का आभार जताया। इस दौरान सचिव तिलक राज तलवार, अध्यक्ष निरुपेंद्र तलवार और मुस्कान तलवार सहित अन्य लोग मौजूद रहे।