Almora News: श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर निर्माण के संकल्प को लेकर जागेश्वर धाम पहुंची अखंड ज्योति यात्रा

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श्री चित्रगुप्त पीठाधीश्वर डॉ. स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने बताया कि यात्रा का शुभारंभ ब्रजभूमि से हुआ था। नंदगांव, बरसाना स्थित श्री राधारानी मंदिर और राधाकुंड में अखंड ज्योति एवं आधारशिला का पूजन किया गया। इसके बाद हरिद्वार की हरकी पैड़ी पर गंगा तट पर पूजन किया गया। अब यात्रा उत्तराखंड के विभिन्न सिद्धपीठों, मठों और मंदिरों में पूजन-अर्चन करते हुए आगे बढ़ रही है।उन्होंने बताया कि यात्रा का उद्देश्य श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर निर्माण के संकल्प को संत-महात्माओं और श्रद्धालुओं तक पहुंचाना है। उन्होंने छह दिसंबर को मथुरा में प्रस्तावित कार सेवा का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार, यात्रा विभिन्न मंदिरों में देवी-देवताओं का आशीर्वाद लेकर मथुरा पहुंचेगी। इस अवसर पर लखनऊ से आए कबीर जी महाराज, प्रकाश चंद्र सोनी, काली ठाकुर, संजय सिंह, राहुल योगी, राहुल, गोपाल जी महाराज, श्याम ठाकुर, भरत कुमार और रोहित पाठक सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे।