शतरंज विश्व चैंपियनशिप: समय के दबाव में भी डटे रहे गुकेश, सिंदारोव के साथ पहला मैच ड्रॉ; 38 चालों तक चली जंग
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, जिनेवा Published by: शिवम गर्ग Updated Wed, 25 Nov 2026 02:58 AM IST
सार
विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2026 के पहले मुकाबले में भारत के डी गुकेश और उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। 38 चालों तक चले इस मुकाबले में दोनों खिलाड़ी बराबरी पर रहे और अंत में मैच ड्रॉ हो गया। अब दूसरे मुकाबले में गुकेश सफेद मोहरों के साथ उतरेंगे।
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विस्तार
विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2026 की शुरुआत भारतीय ग्रैंडमास्टर और मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश ने ड्रॉ के साथ की। चैंपियनशिप के पहले मुकाबले में उन्होंने उज्बेकिस्तान के ग्रैंडमास्टर जावोखिर सिंदारोव को बराबरी पर रोक दिया। सफेद मोहरों से खेल रहे सिंदारोव के खिलाफ गुकेश ने काले मोहरों से मुकाबला किया। दोनों खिलाड़ियों के बीच यह मुकाबला 38 चालों तक चला और तीन बार एक जैसी स्थिति बनने के बाद ड्रॉ पर समाप्त हुआ।
बर्लिन डिफेंस में सिंदारोव की मजबूत तैयारी
मुकाबले में गुकेश ने रुई लोपेज-बर्लिन डिफेंस का सहारा लिया। सिंदारोव इस ओपनिंग के लिए अच्छी तैयारी के साथ उतरे थे। उन्होंने तेजी से चालें चलीं और बर्लिन डिफेंस की एक अलग रणनीति अपनाई। उनकी तैयारी साल 2020 में ग्रैंडमास्टर फैबियानो कारुआना और वेस्ली सो के बीच खेले गए मुकाबले पर आधारित थी, जिसमें कारुआना ने सफेद मोहरों से जीत हासिल की थी।
हालांकि, गुकेश ने अपनी चालों से मुकाबले को संतुलित बनाए रखने की कोशिश की। सिंदारोव की 13वीं चाल एनई4 के जवाब में गुकेश ने बीडी7 खेला। इसके बाद सिंदारोव ने 14वीं चाल में सी4 खेली, जिस पर गुकेश ने ए5 से जवाब दिया।
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बर्लिन डिफेंस में सिंदारोव की मजबूत तैयारी
मुकाबले में गुकेश ने रुई लोपेज-बर्लिन डिफेंस का सहारा लिया। सिंदारोव इस ओपनिंग के लिए अच्छी तैयारी के साथ उतरे थे। उन्होंने तेजी से चालें चलीं और बर्लिन डिफेंस की एक अलग रणनीति अपनाई। उनकी तैयारी साल 2020 में ग्रैंडमास्टर फैबियानो कारुआना और वेस्ली सो के बीच खेले गए मुकाबले पर आधारित थी, जिसमें कारुआना ने सफेद मोहरों से जीत हासिल की थी।
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हालांकि, गुकेश ने अपनी चालों से मुकाबले को संतुलित बनाए रखने की कोशिश की। सिंदारोव की 13वीं चाल एनई4 के जवाब में गुकेश ने बीडी7 खेला। इसके बाद सिंदारोव ने 14वीं चाल में सी4 खेली, जिस पर गुकेश ने ए5 से जवाब दिया।
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गुकेश पर बना समय का दबाव
मुकाबले के दौरान गुकेश को समय के दबाव का सामना करना पड़ा। 17वीं चाल पर सिंदारोव के बी3 खेलने के बाद गुकेश ने बीबी4 की चाल चली। इस चाल से उन्होंने डी2 पर मौजूद सफेद खिलाड़ी के रूक को निशाना बनाया। इस चाल को चलने में गुकेश ने करीब 36 मिनट लगाए।
इसके बाद 22वीं चाल पर सिंदारोव ने 20 मिनट सोचने के बाद एनई1 खेला। दोनों खिलाड़ियों के बीच इसके बाद कई मोहरों की अदला-बदली हुई। आखिरकार मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ। इस दौरान सिंदारोव को गलत तरीके से ड्रॉ का दावा करने के कारण घड़ी पर समय का जुर्माना भी झेलना पड़ा।
दूसरे मुकाबले में सफेद मोहरों से खेलेंगे गुकेश
मुकाबले के दौरान कुछ समय के लिए गुकेश के पास एक अतिरिक्त प्यादा था, लेकिन सफेद मोहरों की सक्रिय स्थिति के कारण सिंदारोव ने बराबरी बनाए रखी। दोनों खिलाड़ियों ने काफी सटीक खेल दिखाया। हालांकि, सफेद मोहरों से खेलते हुए सिंदारोव ने गुकेश पर हल्का दबाव जरूर बनाया।
अब दोनों खिलाड़ियों के बीच अगला मुकाबला बुधवार को खेला जाएगा। इस बार गुकेश सफेद मोहरों के साथ उतरेंगे। ऐसे में उनके पास अपनी तैयारी और रणनीति दिखाने का अच्छा मौका होगा।
मुकाबले के दौरान गुकेश को समय के दबाव का सामना करना पड़ा। 17वीं चाल पर सिंदारोव के बी3 खेलने के बाद गुकेश ने बीबी4 की चाल चली। इस चाल से उन्होंने डी2 पर मौजूद सफेद खिलाड़ी के रूक को निशाना बनाया। इस चाल को चलने में गुकेश ने करीब 36 मिनट लगाए।
इसके बाद 22वीं चाल पर सिंदारोव ने 20 मिनट सोचने के बाद एनई1 खेला। दोनों खिलाड़ियों के बीच इसके बाद कई मोहरों की अदला-बदली हुई। आखिरकार मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ। इस दौरान सिंदारोव को गलत तरीके से ड्रॉ का दावा करने के कारण घड़ी पर समय का जुर्माना भी झेलना पड़ा।
दूसरे मुकाबले में सफेद मोहरों से खेलेंगे गुकेश
मुकाबले के दौरान कुछ समय के लिए गुकेश के पास एक अतिरिक्त प्यादा था, लेकिन सफेद मोहरों की सक्रिय स्थिति के कारण सिंदारोव ने बराबरी बनाए रखी। दोनों खिलाड़ियों ने काफी सटीक खेल दिखाया। हालांकि, सफेद मोहरों से खेलते हुए सिंदारोव ने गुकेश पर हल्का दबाव जरूर बनाया।
अब दोनों खिलाड़ियों के बीच अगला मुकाबला बुधवार को खेला जाएगा। इस बार गुकेश सफेद मोहरों के साथ उतरेंगे। ऐसे में उनके पास अपनी तैयारी और रणनीति दिखाने का अच्छा मौका होगा।