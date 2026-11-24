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भारतीय महिला हॉकी टीम ने एफआईएच विश्व रैंकिंग में पहली बार पांचवां स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया है। वहीं, भोपाल में जारी महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने चीन को 6-2 से हराकर लगातार चौथी जीत दर्ज की। दीपिका ने शानदार हैट्रिक लगाई। भारत अब 25 नवंबर को अपने आखिरी राउंड रॉबिन मुकाबले में जापान से भिड़ेगा।

विज्ञापन भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए 24 नवंबर का दिन ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा। एक ओर टीम ने अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) की विश्व रैंकिंग में पहली बार पांचवां स्थान हासिल कर नया इतिहास रच दिया, तो दूसरी ओर भोपाल में जारी महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में चीन को 6-2 से हराकर लगातार चौथी जीत दर्ज की। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने टूर्नामेंट के इतिहास में चीन के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी जीत भी हासिल की।

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एफआईएच रैंकिंग में पहली बार पांचवें स्थान पर भारत

भारतीय महिला हॉकी टीम ने एफआईएच की ओर से मंगलवार को जारी ताजा विश्व रैंकिंग में पांचवां स्थान हासिल किया है। अक्टूबर 2003 में रैंकिंग प्रणाली शुरू होने के बाद यह भारतीय टीम की अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। इससे पहले भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन छठे स्थान पर पहुंचना था, जो टीम ने मई-जून 2022 में प्रो लीग में शानदार प्रदर्शन के बाद हासिल किया था। टोक्यो ओलंपिक 2021 में चौथे स्थान पर रहने के बाद भारतीय टीम आठवें पायदान पर पहुंच गई थी। वहीं, 2018 में विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के बाद टीम नौवें स्थान पर थी।



ताजा रैंकिंग में नीदरलैंड पहले, अर्जेंटीना दूसरे, बेल्जियम तीसरे और स्पेन चौथे स्थान पर है। भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक उपलब्धि के पीछे हालिया अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में उसका लगातार अच्छा प्रदर्शन अहम रहा है। हाल ही में भारत ने जापान में आयोजित एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था। फाइनल में भारतीय टीम ने ओलंपिक की रजत पदक विजेता चीन को हराया था।

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एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में चीन पर भारत की बड़ी जीत

इधर, भोपाल में चल रही महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भी भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। मंगलवार को खेले गए राउंड रॉबिन मुकाबले में मौजूदा चैंपियन भारत ने चीन को 6-2 से करारी शिकस्त दी। यह टूर्नामेंट में भारत की लगातार चौथी जीत रही। खास बात यह रही कि भारतीय टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में चीन के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इससे पहले भारत ने 2013 में चीन को 4-2 से हराया था।



भारत की ओर से दीपिका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हैट्रिक लगाई। उन्होंने मुकाबले के पहले, छठे और 14वें मिनट में गोल दागे। इसके अलावा लालरेमसियामी ने 19वें, नेहा ने 22वें और राणा साक्षी ने 38वें मिनट में गोल कर भारत की जीत सुनिश्चित की। चीन की ओर से फेंग किंगमियाओ ने 15वें और चेन टोंग ने 34वें मिनट में गोल किए, लेकिन भारतीय टीम की आक्रामक रणनीति के सामने चीन की टीम मुकाबले में वापसी नहीं कर सकी।

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