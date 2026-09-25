एशियन गेम्स: वित्या रामराज ने किसे समर्पित किया अपना रजत पदक? बोलीं- मेडल का रंग बदलने का प्रयास किया

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विज्ञापन वित्या रामराज ने एशियन गेम्स 2026 में 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले में सिल्वर मेडल जीता, जिसे उन्होंने अपनी जुड़वां बहन नित्या को समर्पित किया है। वित्या रामराज को इस बार अपनी बहन की कमी खली और पिछले गेम्स में तीन मेडल जीतने के बाद इस बार वे अपने मेडल का रंग बदलने के लिए दृढ़ संकल्प थीं। मचेत्तिरा पूवम्मा, विशाल थेन्नारासु, वित्या और थेक्किनालिल मनु की भारतीय टीम ने 3:14.46 का समय लिया। बहरीन ने गेम्स-रिकॉर्ड 3:12.87 के समय के साथ गोल्ड मेडल जीता। वियतनाम 3:14.54 के समय के साथ तीसरे स्थान पर रहा।

पिछले एशियाड में जीते थे तीन पदक

वित्या ने पिछले एशियन गेम्स में तीन मेडल जीते थे, उन्होंने कहा कि वे अपने पिछले मेडल टैली में सुधार करने के मकसद से इस प्रतियोगिता में उतरी थीं। वित्या ने कहा, 'पिछले एशियन गेम्स में मैंने तीन मेडल जीते थे, इसलिए इस बार मैंने अपने मेडल का रंग बदलने की कोशिश की, बस यही बात थी।' यह मेडल वित्या के लिए व्यक्तिगत रूप से भी खास था। उन्होंने इसे अपनी जुड़वां बहन नित्या रामराज को समर्पित किया, जो खुद भी एक एथलीट हैं। नित्या ने पिछले गेम्स में हिस्सा लिया था लेकिन 2026 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाईं। उन्होंने कहा, क्योंकि पिछले एशियन गेम्स में मेरी जुड़वां बहन मेरे साथ थी, इसलिए इस बार मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैंने अपना मेडल उन्हें समर्पित किया।

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कोच की भूमिका को बताया अहम

वित्या ने रेस के दौरान ध्यान केंद्रित रखने में अपने कोच की भूमिका को भी अहम बताया। उन्होंने कहा कि आसपास की प्रतियोगिता से ध्यान भटकने के बजाय उन्हें अपने कोच के निर्देशों से आत्मविश्वास मिला। वित्या ने कहा, मैं भनोट सर का शुक्रिया अदा करती हूं, क्योंकि पिछले एशियन गेम्स में मेरे कोच मेरे साथ नहीं थे। इस बार मेरे कोच मेरे साथ हैं। वे मुझे देख रहे थे; वे मुझसे कह रहे थे, 'तुम यह कर सकती हो'। वह वहां रणनीति समझा रहे थे। मैं बस अपने कोच का चेहरा देख रही थी; मुझे कोई प्रतिद्वंद्वी या कुछ और नहीं दिख रहा था। मैंने बस अपने कोच को देखा, फिर मुझे बैटन मिला और मैंने रेस दौड़ी। मैंने फिनिश लाइन तक पूरी जान लगा दी, बस यही किया।



रेस के दौरान गिरने और क्या इससे उन पर कोई असर पड़ा, इस बारे में पूछे जाने पर वित्या ने कहा कि उन्होंने बस अपने कोच की सलाह मानी और अपना लेग पूरा करने पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा, मेरे कोच ने कहा कि बस अपना लेग दौड़ो, तुम्हें बैटन मिलेगा। बस रेस दौड़ो और कुछ नहीं। इसलिए मैंने बस यही सोचा कि आगे बढ़ना है, फिनिश लाइन तक पहुंचना है। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया।

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