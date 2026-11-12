देखें वीडियो: अबू धाबी में यूएफसी स्टार पर हमला, होटल लॉबी में 12 लोगों ने घेरकर पीटा, खून से लथपथ हुआ चेहरा

पूर्व यूएफसी बेंटमवेट चैंपियन मराब ड्वालिश्विली पर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अबू धाबी में हमला हुआ है। इस घटना में मराब का चेहरा खून से लथपथ हो गया। हमले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें प्रोफेशनल फाइटर्स लीग (PFL) के लाइटवेट चैंपियन उस्मान नूरमगोमेदोव पीछे से मराब के पास पहुंचते और उन पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद होटल की लॉबी में दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना के बाद यूएफसी के दो डिवीजन के चैंपियन इस्लाम मखाचेव ने अपने साथी उस्मान का बचाव किया है।

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यह घटना इस सप्ताहांत UAE में होने वाले रियल अमेरिकन फ्रीस्टाइल (RAF) अबू धाबी फाइट कार्ड से पहले हुई। मराब ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो साझा कर घटना की जानकारी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि वह अपने एक साथी के साथ थे, जबकि दूसरी तरफ से 12 से 15 लोग पहुंचे और पीछे से हमला कर दिया।