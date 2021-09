ATP Rankings: यूएस ओपन के बाद जारी हुई नई रैंकिंग, नडाल शीर्ष पांच से बाहर, कार्लोस की लंबी छलांग

New Career-Highs in Top 50 @FedEx ATP Rankings

5 @AndreyRublev97

7 @MattBerrettini

10 @CasperRuud98 (1st New Top-10 Player in 2021)

11 @FelixTennis

14 @JannikSin

17 @Garin_Cris

19 @ReillyOpelka

23 Evans

28 @Cam_Norrie

31 @LloydHarris63

34 Bublik

38 @AlcarazCarlos03

42 @SebiKorda