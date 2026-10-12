टेनिस रैंकिंग: पहली बार साल का अंत शीर्ष पर रहकर करेंगे ज्वेरेव, सिनर को छोड़ेंगे पीछे;  कैसा रहा प्रदर्शन?

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ज्वेरेव फिलहाल विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर हैं, लेकिन अगले महीने सत्र समाप्त होने से पहले वह शीर्ष पर काबिज सिनर को पीछे छोड़ देंगे। शंघाई मास्टर्स में जिजोउ बर्ग्स के हाथों तीसरी रैंकिंग के कार्लोस अल्काराज की हार के बाद ज्वेरेव का साल का अंत शीर्ष रैंकिंग वाले खिलाड़ी के रूप में करना तय हो गया। ज्वेरेव ने इस साल फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन के खिताब जीते। इसके अलावा वह ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल और विंबलडन के फाइनल तक भी पहुंचे। इस साल से पहले ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंटों में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तीन बार फाइनल में पहुंचना था।ज्वेरेव ने कहा, 'पेरिस और न्यूयॉर्क में खिताब जीतना मेरे लिए शानदार रहा है। साल का अंत विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर रहते हुए करना किसी सपने के सच होने जैसा है।' ज्वेरेव ने इससे पहले 2024 में पहली बार साल का अंत विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रहते हुए किया था। ज्वेरेव बोरिस बेकर के 1991 के बाद से एटीपी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले पहले जर्मन खिलाड़ी होंगे।