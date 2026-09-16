{"_id":"6aaa6d9d9440a2c93c04205c","slug":"strict-action-in-doping-cases-athletics-coach-rakesh-kumar-handed-a-lifetime-ban-powerlifter-vats-suspended-2026-09-16","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"डोपिंग के मामले में कड़ी कार्रवाई: एथलेटिक्स कोच राकेश कुमार पर लगा आजीवन प्रतिबंध, पावरलिफ्टर वत्स निलंबित","category":{"title":"Sports","title_hn":"खेल","slug":"sports"}}

विज्ञापन राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) द्वारा बुधवार को जारी नवीनतम प्रतिबंध सूची में एथलेटिक्स कोच राकेश कुमार पर प्रतिबंधित पदार्थ देने के मामले में आजीवन प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं, पावरलिफ्टर गौरव वत्स को प्रतिबंधित दवाओं को रखने और उनकी तस्करी के आरोप में अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है। राकेश को पिछले साल मार्च में निलंबित किया गया था और उन पर लगाया गया प्रतिबंध उसी अवधि से प्रभावी माना जाएगा।

धाविका प्रकृति अस्थायी रूप से निलंबित

राष्ट्रीय अंतर राज्यीय चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता धाविका प्रकृति रूपा राव को प्रतिबंधित स्टेरॉयड स्टैनोजोलोल और ड्रोस्टानोलोन के लिए पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है। अन्य प्रमुख नामों में खेलो इंडिया खेलों की स्वर्ण पदक विजेता भारोत्तोलक चेल्सी भी शामिल हैं जिन पर डोप परीक्षण में विफल रहने के कारण पांच साल का प्रतिबंध लगाया गया है। अस्थायी रूप से निलंबित किए गए अन्य खिलाड़ियों में एक नाबालिग भारोत्तोलक भी शामिल है। ऑक्सैंड्रोलोन के लिए पॉजिटिव पाए जाने के बाद इस भारोत्तोलक का नाम सूची में जोड़ा गया है।

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इन एथलीटों पर भी हुई कार्रवाई

मध्यम दूरी के धावक कौशल कुमार, स्टीपलचेज धावक जुझार सिंह और लंबी दूरी की धाविका बलजीत कौर भी निलंबित खिलाड़ियों में शामिल हैं जिससे भारतीय एथलेटिक्स पर डोपिंग का साया बरकरार है। कुल मिलाकर एथलेटिक्स से सात नाम अस्थायी रूप से निलंबित लोगों की सूची में शामिल हैं। पावरलिफ्टर वत्स भी नाडा द्वारा निलंबित खिलाड़ियों में शामिल हैं। उनकी पोषण सप्लीमेंट कंपनी के परिसर में प्रतिबंधित दवाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई थी।

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