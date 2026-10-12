{"_id":"6accbba2fec67ca8030f5ac0","slug":"para-asian-games-2026-women-s-athletes-shine-in-hangzhou-asiad-now-it-s-time-to-showcase-power-in-japan-2026-10-12","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"पैरा एशियन गेम्स: हांगझोऊ में बेटियों ने पार कराया था 100 पदक का आंकड़ा, अब जापान में भी दम दिखाने की बारी","category":{"title":"Sports","title_hn":"खेल","slug":"sports"}}

विज्ञापन पैरा एशियाई खेलों में भारत की पदक तालिका में हर बार उछाल के पीछे बेटियों का दमखम बहुत अहम रहा है। हांगझोऊ पैरा एशियाड 2022 में भारत ने 2018 के 72 पदकों के मुकाबले 111 पदक जीते थे। इनमें 40 पदक भारतीय महिला एथलीटों के नाम रहे थे। उम्मीद की जा रही है कि जापान के आइची-नागोया में भी महिला एथलीटों का यही दम देखने को मिलेगा।

Trending Videos

पिछली बार कैसा रहा था प्रदर्शन

भारत ने हांगझोऊ पैरा एशियाड 2022 में कुल 111 पदक जीते थे। कुल 111 पदक में से 40 पदक भारतीय महिला एथलीटों के नाम रहे थे। 36% हिस्सेदारी थी महिला एथलीटों की भारत के कुल पदकों में। वहीं, चार खेलों एथलेटिक्स, बैडमिंटन, तीरंदाजी व टेबल टेनिस में थे महिलाओं ने जीते थे सर्वाधिक पदक।

विज्ञापन

विज्ञापन

इन पांच महिलाओं ने रचा था इतिहास थुलासिमथी मुरुगेसन (पैरा बैडमिंटन): 01 स्वर्ण हांगझोऊ खेलों में महिला एकल एसयू-5 वर्ग में थुलासिमथी ने जीता था। इस बार अभी तक पैरा बैडमिंटन दल घोषित होने से चयन फाइनल नहीं हुआ है।

01 स्वर्ण हांगझोऊ खेलों में महिला एकल एसयू-5 वर्ग में थुलासिमथी ने जीता था। इस बार अभी तक पैरा बैडमिंटन दल घोषित होने से चयन फाइनल नहीं हुआ है। शीतल देवी (पैरा तीरंदाजी): तीन पदक (दो स्वर्ण और एक रजत) शीतल ने अपने नाम किए 2022 पैरा एशियाई खेलों में। इतना ही नहीं, वह दो स्वर्ण (महिला कंपाउंड व मिक्स्ड टीम) जीतने वालीं पहली भारतीय पैरा एथलीट बनीं।

तीन पदक (दो स्वर्ण और एक रजत) शीतल ने अपने नाम किए 2022 पैरा एशियाई खेलों में। इतना ही नहीं, वह दो स्वर्ण (महिला कंपाउंड व मिक्स्ड टीम) जीतने वालीं पहली भारतीय पैरा एथलीट बनीं। जैनब खातून (पैरा पावरलिफ्टिंग): 61 किग्रा महिला वर्ग में जैनब ने रजत जीता था। इस बार अभी तक दल घोषित होने का है इंतजार।

61 किग्रा महिला वर्ग में जैनब ने रजत जीता था। इस बार अभी तक दल घोषित होने का है इंतजार। मानसी जोशी (पैरा बैडमिंटन): एक कांस्य पदक महिला एकल एसएल-3 वर्ग में मानसी ने जीता था। इस बार अभी तक दल घोषित होने का चल रहा है इंतजार।

एक कांस्य पदक महिला एकल एसएल-3 वर्ग में मानसी ने जीता था। इस बार अभी तक दल घोषित होने का चल रहा है इंतजार। भाविना पटेल (पैरा टेबल टेनिस): एक कांस्य पदक भाविना ने महिला एकल क्लास-4 में जीता था। इस बार भारतीय दल की ध्वजवाहिका चुनी गईं हैं भाविना।

विज्ञापन