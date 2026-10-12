पैरा एशियन गेम्स: हांगझोऊ में बेटियों ने पार कराया था 100 पदक का आंकड़ा, अब जापान में भी दम दिखाने की बारी
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Tue, 13 Oct 2026 06:25 AM IST
सार
पैरा एशियन गेम्स का आयोजन अगले कुछ दिनों में जापान के आइची-नागोया में होगा। पिछली बार भारतीय महिला पैरा खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया था। इस बार भी महिलाओं से अधिक से अधिक पदक जीतने की उम्मीद होगी।
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विस्तार
पैरा एशियाई खेलों में भारत की पदक तालिका में हर बार उछाल के पीछे बेटियों का दमखम बहुत अहम रहा है। हांगझोऊ पैरा एशियाड 2022 में भारत ने 2018 के 72 पदकों के मुकाबले 111 पदक जीते थे। इनमें 40 पदक भारतीय महिला एथलीटों के नाम रहे थे। उम्मीद की जा रही है कि जापान के आइची-नागोया में भी महिला एथलीटों का यही दम देखने को मिलेगा।
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पिछली बार कैसा रहा था प्रदर्शन
भारत ने हांगझोऊ पैरा एशियाड 2022 में कुल 111 पदक जीते थे। कुल 111 पदक में से 40 पदक भारतीय महिला एथलीटों के नाम रहे थे। 36% हिस्सेदारी थी महिला एथलीटों की भारत के कुल पदकों में। वहीं, चार खेलों एथलेटिक्स, बैडमिंटन, तीरंदाजी व टेबल टेनिस में थे महिलाओं ने जीते थे सर्वाधिक पदक।
भारत ने हांगझोऊ पैरा एशियाड 2022 में कुल 111 पदक जीते थे। कुल 111 पदक में से 40 पदक भारतीय महिला एथलीटों के नाम रहे थे। 36% हिस्सेदारी थी महिला एथलीटों की भारत के कुल पदकों में। वहीं, चार खेलों एथलेटिक्स, बैडमिंटन, तीरंदाजी व टेबल टेनिस में थे महिलाओं ने जीते थे सर्वाधिक पदक।
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इन पांच महिलाओं ने रचा था इतिहास
- थुलासिमथी मुरुगेसन (पैरा बैडमिंटन): 01 स्वर्ण हांगझोऊ खेलों में महिला एकल एसयू-5 वर्ग में थुलासिमथी ने जीता था। इस बार अभी तक पैरा बैडमिंटन दल घोषित होने से चयन फाइनल नहीं हुआ है।
- शीतल देवी (पैरा तीरंदाजी): तीन पदक (दो स्वर्ण और एक रजत) शीतल ने अपने नाम किए 2022 पैरा एशियाई खेलों में। इतना ही नहीं, वह दो स्वर्ण (महिला कंपाउंड व मिक्स्ड टीम) जीतने वालीं पहली भारतीय पैरा एथलीट बनीं।
- जैनब खातून (पैरा पावरलिफ्टिंग): 61 किग्रा महिला वर्ग में जैनब ने रजत जीता था। इस बार अभी तक दल घोषित होने का है इंतजार।
- मानसी जोशी (पैरा बैडमिंटन): एक कांस्य पदक महिला एकल एसएल-3 वर्ग में मानसी ने जीता था। इस बार अभी तक दल घोषित होने का चल रहा है इंतजार।
- भाविना पटेल (पैरा टेबल टेनिस): एक कांस्य पदक भाविना ने महिला एकल क्लास-4 में जीता था। इस बार भारतीय दल की ध्वजवाहिका चुनी गईं हैं भाविना।
इस बार पदक बढ़ाने का लक्ष्य
ग्वांगझू (चीन) 2010 से अब तक पैरा एशियाड के चार संस्करण हुए हैं, जिनमें भारत ने पदकों का जखीरा हर बार बढ़ाया है। पहले संस्करण में 14 पदक जीतकर 15वें स्थान पर रहे भारत ने हांगझोऊ 2022 पैरा एशियाड में रिकॉर्ड 111 पदक के साथ पांचवां स्थान पाया था। इस बार पदक संख्या और बढ़ाने का लक्ष्य रहेगा। 2026 पैरा एशियाड 18 से 24 अक्तूबर तक जापान के आइची नागोया में होंगे। इसमें 45 देशों के 3,000 पैरा एथलीट भाग ले रहे हैं। कुल 18 खेल और 492 पदक इवेंट होंगे। इसके लिए 121 पैरा एथलीटों का भारतीय दल (80 पुरुष व 41 महिलाएं) जापान जा रहे हैं। इस बार भी भारतीय महिला पैरा एथलीटों से दमदार प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी।
ग्वांगझू (चीन) 2010 से अब तक पैरा एशियाड के चार संस्करण हुए हैं, जिनमें भारत ने पदकों का जखीरा हर बार बढ़ाया है। पहले संस्करण में 14 पदक जीतकर 15वें स्थान पर रहे भारत ने हांगझोऊ 2022 पैरा एशियाड में रिकॉर्ड 111 पदक के साथ पांचवां स्थान पाया था। इस बार पदक संख्या और बढ़ाने का लक्ष्य रहेगा। 2026 पैरा एशियाड 18 से 24 अक्तूबर तक जापान के आइची नागोया में होंगे। इसमें 45 देशों के 3,000 पैरा एथलीट भाग ले रहे हैं। कुल 18 खेल और 492 पदक इवेंट होंगे। इसके लिए 121 पैरा एथलीटों का भारतीय दल (80 पुरुष व 41 महिलाएं) जापान जा रहे हैं। इस बार भी भारतीय महिला पैरा एथलीटों से दमदार प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी।