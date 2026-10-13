बास्केटबॉल: माइकल जॉर्डन की जर्सी 133 करोड़ रुपये में बिकी, 1998 एनबीए फाइनल में पहनी थी यह जर्सी

अमेरिका के बास्केटबॉल दिग्गज माइकल जॉर्डन की पहनी हुई जर्सी करीब 140 लाख डॉलर (करीब 133 करोड़ रुपये) में बिकी है। यह जर्सी जॉर्डन ने 1998 के एनबीए फाइनल में पहनी थी। जर्सी निजी समझौते के तहत बिकी है, जिसमें खरीदार मियामी के रिचर्ड ल्यूकेट ने नीलामीकार नील फिशमैन के जरिए खरीदी है। पेशेवर खेलों के हिट ऑक्शंस का दावा है कि यह बास्केटबॉल से जुड़ी सबसे महंगी यादगार है।

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