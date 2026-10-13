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बास्केटबॉल: माइकल जॉर्डन की जर्सी 133 करोड़ रुपये में बिकी, 1998 एनबीए फाइनल में पहनी थी यह जर्सी

Tue, 13 Oct 2026 08:33 AM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, मियामी।
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, मियामी। Published by: स्वप्निल शशांक Updated Tue, 13 Oct 2026 08:33 AM IST
सार

अमेरिका के दिग्गज बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन की 1998 एनबीए फाइनल में पहनी गई जर्सी 133 करोड़ रुपये में बिकी। यह जर्सी निजी समझौते के तहत बेची गई। इसके साथ ही यह बास्केटबॉल की सबसे महंगी यादगार वस्तु बन गई। इससे पहले भी जॉर्डन की जर्सी रिकॉर्ड कीमत पर बिक चुकी है।

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Michael Jordan's 1998 NBA Finals Jersey Sold for Rs 133 Crore
जॉर्डन - फोटो : AP

विस्तार
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अमेरिका के बास्केटबॉल दिग्गज माइकल जॉर्डन की पहनी हुई जर्सी करीब 140 लाख डॉलर (करीब 133 करोड़ रुपये) में बिकी है। यह जर्सी जॉर्डन ने 1998 के एनबीए फाइनल में पहनी थी। जर्सी निजी समझौते के तहत बिकी है, जिसमें खरीदार मियामी के रिचर्ड ल्यूकेट ने नीलामीकार नील फिशमैन के जरिए खरीदी है। पेशेवर खेलों के हिट ऑक्शंस का दावा है कि यह बास्केटबॉल से जुड़ी सबसे महंगी यादगार है।

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जॉर्डन की लाल रंग की जिस जर्सी के बारे में बताया गया है, उसे जॉर्डन ने 5 जून, 1998 की रात में उस श्रृंखला के दूसरे गेम में पहना था। 6 मैच की श्रृंखला में बुल्स के लिए एल्गिन बेलर जैसे खिलाड़ियों ने अपने खेल से जीत दिलाई। जॉर्डन ने अपने आखिरी हॉल ऑफ फेम करियर के छठे और अंतिम खिताब जीता था। यह जर्सी 2003 में एक निजी कलेक्टर ने नीलामी से खरीदी थी।
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2.29 अरब की भी जर्सी
जॉर्डन की जर्सी में इस जर्सी के रिकॉर्ड 2024 में न्यूयॉर्क नीलामी के दौरान खेल संग्रह की जर्सी को मिले 242 लाख डॉलर (करीब 2.29 अरब रुपये) से कम है। शख्स ने इस जर्सी को महानकर शैली फील्ड में शिकागो के खिलाफ बास्केटबॉल ग्रेट टीम ने मारा था।
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  • 03 जून 1998 फाइनल को जॉर्डन की जर्सी 100 करोड़ रुपये से ज्यादा में बिकी थी।
  • 96.58 करोड़ रुपये में गेम-1 की जर्सी 2022 में, जबकि 117 करोड़ रुपये में गेम-2 की जर्सी बिकी थी।
  • 21 करोड़ रुपये में बिके जॉर्डन के गेम-2 के जूते।
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