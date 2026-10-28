तीन बार के एशियन पैरा गेम्स के चैंपियन नीरज की मौत: कोच ने बताया आत्महत्या; पुलिस जांच में सामने आई ये सच्चाई!

मुख्य कोच ने की निधन की पुष्टि

कोच सत्यनारायण के मुताबिक, नीरज ने अपने फ्लैट में आत्महत्या की। उन्होंने कहा, 'हां, नीरज ने अपने फ्लैट में आत्महत्या की है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। उनके इस कदम के पीछे की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है।'



पुलिस की जांच में आया नया एंगल, जीटीबी अस्पताल से मिली थी सूचना

अब एक नई जानकारी सामने आई है। 28 अक्तूबर 2026 को रात करीब 12:08 बजे जाफराबाद थाना पुलिस को जीटीबी अस्पताल से सूचना मिली कि एक व्यक्ति को अस्पताल के आपातकालीन विभाग में लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने के बाद जांच अधिकारी एसआई विशाल त्यागी पुलिसकर्मियों के साथ दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल पहुंचे, जहां फिलहाल जीटीबी अस्पताल की आपातकालीन सेवाएं संचालित की जा रही हैं। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि मृतक का शव पहले ही जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में भेजा जा चुका था।



दिसंबर 2025 से मृतक के संपर्क में थी महिला

जांच के दौरान मृतक को अस्पताल लेकर पहुंची एक महिला ने पुलिस को बताया कि दिसंबर 2025 से उसकी नीरज यादव के साथ दोस्ती थी। महिला के मुताबिक, 27 अक्तूबर 2026 को वह नीरज से मिलने सोनीपत गई थी। वहां उसने नीरज को समझाया कि वह आगे उससे संपर्क में नहीं रह सकती। इसके बाद नीरज अपनी स्कॉर्पियो-एन कार से उसे दिल्ली के मौजपुर छोड़ने आया।



मौजपुर मेट्रो स्टेशन के पास सड़क पर पड़े मिले नीरज

महिला ने पुलिस को बताया कि रात करीब नौ बजे उसे कुछ संदेह हुआ। इसके बाद वह मौजपुर मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास पहुंची, जहां उसने नीरज यादव को उनकी कार के पास सड़क पर पड़ा हुआ देखा। इसके बाद महिला नीरज को इलाज के लिए अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।



सोनीपत में ऑनलाइन स्पोर्ट्स अकादमी चलाते थे नीरज

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि नीरज यादव पैरा एथलीट थे। वह हरियाणा के सोनीपत में अंशनीर स्पोर्ट्स अकादमी के नाम से ऑनलाइन स्पोर्ट्स अकादमी चला रहे थे। नीरज शादीशुदा थे। उनके परिवार में पत्नी और तीन साल की बेटी है। पुलिस के मुताबिक, जाफराबाद थाने में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 194 के तहत कार्रवाई की जा रही है। मामले में आगे की जांच जारी है।