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हरमनजोत सिंह: एशियाई क्रॉस कंट्री के उपविजेता डोपिंग में फंसे, नाडा ने उनके सैंपल में क्या पाया?

Mon, 12 Oct 2026 08:41 AM IST
हेमंत रस्तोगी
Hemant Rastogi हेमंत रस्तोगी
Updated Mon, 12 Oct 2026 08:41 AM IST
सार

एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप के उपविजेता हरमनजोत सिंह डोपिंग मामले में फंस गए हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) ने उनके सैंपल में प्रतिबंधित पदार्थ पाए जाने के बाद कार्रवाई की है। 

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Asian Cross Country Silver Medallist Harmanjot Singh Caught in Doping Violation: What Did NADA Find in Sample
डोपिंग - फोटो : twitter

विस्तार
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एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता भारतीय धावक हरमनजोत सिंह डोप में फंस गए हैं। नाडा ने उनके सैंपल में स्टेरॉयड मिटेंडिनॉन पाया है। उन पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। वह अब 18 अक्तूबर को दिल्ली हॉफ मैराथन में नहीं उतर पाएंगे।
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नाडा ने पंजाब के हरमनजोत का आउट ऑफ कंपटीशन सैंपल ऊटी में 12 अगस्त को एशियाई खेलों के तैयारी शिविर में लिया था। उनकी डोप पॉजिटिव रिपोर्ट इसी सप्ताह आई है। भुवनेश्वर में इंटर स्टेट एथलेटिक मीट में 5000 मीटर का कांस्य पदक जीते हरमनजोत एशियाड के लिए जापान नहीं जा सके थे। हरमनजोत को अब बी-सैंपल टेस्ट कराना होगा। अगर वह इसमें पॉजिटिव मिले, तो उन्हें नाडा के हियरिंग पैनल के समक्ष बेगुनाही साबित करनी बोगी। वरना उन पर चार साल का प्रतिबंध लग सकता है।
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