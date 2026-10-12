हरमनजोत सिंह: एशियाई क्रॉस कंट्री के उपविजेता डोपिंग में फंसे, नाडा ने उनके सैंपल में क्या पाया?

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नाडा ने पंजाब के हरमनजोत का आउट ऑफ कंपटीशन सैंपल ऊटी में 12 अगस्त को एशियाई खेलों के तैयारी शिविर में लिया था। उनकी डोप पॉजिटिव रिपोर्ट इसी सप्ताह आई है। भुवनेश्वर में इंटर स्टेट एथलेटिक मीट में 5000 मीटर का कांस्य पदक जीते हरमनजोत एशियाड के लिए जापान नहीं जा सके थे। हरमनजोत को अब बी-सैंपल टेस्ट कराना होगा। अगर वह इसमें पॉजिटिव मिले, तो उन्हें नाडा के हियरिंग पैनल के समक्ष बेगुनाही साबित करनी बोगी। वरना उन पर चार साल का प्रतिबंध लग सकता है।

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एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता भारतीय धावक हरमनजोत सिंह डोप में फंस गए हैं। नाडा ने उनके सैंपल में स्टेरॉयड मिटेंडिनॉन पाया है। उन पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। वह अब 18 अक्तूबर को दिल्ली हॉफ मैराथन में नहीं उतर पाएंगे।