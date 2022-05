{"_id":"6276bd4acc818d353a789801","slug":"mothers-day-from-sania-mirza-to-mary-kom-koneru-humpy-pt-usha-and-dipika-pallikal-these-indian-super-moms-doing-wonders-in-sports-world","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Mother's Day: सानिया मिर्जा से लेकर दीपिका पल्लीकल, ये हैं खेल जगत में कमाल करने वाली भारत की सुपर मॉम्स","category":{"title":"Other Sports","title_hn":"अन्य खेल","slug":"other-sports"}}

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: रोहित राज Updated Sun, 08 May 2022 12:13 AM IST