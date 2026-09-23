12 वर्षीय अगस्त्य मित्तल का कमाल: महाराष्ट्र स्टेट बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियनशिप में 'ट्रिपल क्राउन' जीता

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मंगलवार को जारी एक बयान में उनके करीबियों ने बताया कि अगस्त्य ने स्नूकर के निर्णायक फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए 'बेस्ट-ऑफ-फाइव' मुकाबले में 3-0 से शानदार जीत हासिल की। सब-जूनियर बिलियर्ड्स में, अगस्त्य मित्तल चार खिलाड़ियों वाले राउंड-रॉबिन मुकाबले में पहले स्थान पर रहे, जबकि सब-जूनियर स्नूकर के फाइनल में उन्होंने देव जयसिंह को 86-63, 70-30, 53-33 से मात दी।ट्रिपल क्राउन अगस्त्य मित्तल के युवा 'क्यू-स्पोर्ट्स' करियर में एक अहम पड़ाव है। यह बिलियर्ड्स और स्नूकर दोनों में उनकी बढ़ती पहचान को दिखाता है। राज्य स्तर पर उनकी यह सफलता ऐसी उम्र में मिली है, जब ज्यादा खिलाड़ी अपना प्रतिस्पर्धी अनुभव बढ़ा रहे होते हैं। ऐसे में अलग-अलग कैटेगरी में तीन टाइटल जीतना और भी खास हो जाता है।ओटर्स क्लब का प्रतिनिधित्व करते हुए, अगस्त्य क्यू-स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग और मुकाबला करते हुए तकनीकी निरंतरता और प्रतिस्पर्धी अनुशासन दोनों पर ध्यान दे रहे हैं। अगस्त्य मित्तल स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों में खेलते हुए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के जूनियर इवेंट्स में हिस्सा लेते रहे हैं। एक ही चैंपियनशिप में महाराष्ट्र राज्य के तीन खिताब जीतने की उपलब्धि उन्हें यह कारनामा करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ियों में से एक बनाती है। इसी के साथ अगस्त्य अन्य युवाओं के लिए भी एक आदर्श बन गए हैं।