एशियन गेम्स 2026: पुरुष भेष धरकर सीखी थी साइक्लिंग, अब जीता रजत

विज्ञापन

फरीबा फर्याब प्रांत से हैं और तालिबान के लौटने के बाद देश छोड़कर इटली चली गईं। वहां पूर्व विश्व चैंपियन एलेसांद्रा कैपेलोट्टो की मदद से ट्रेनिंग जारी रखी। वह फाइनल में 2 घंटे 50 मिनट में रेस पूरी कर मामूली अंतर से स्वर्ण से चूक गईं।उन्होंने कहा, मैं ऐसे देश में पैदा हुई जहां सपने देखने वाली महिलाओं पर हमले होते हैं। मैंने लड़ाई लड़ी। उम्मीद है अगली पीढ़ी बिना डर के देश का प्रतिनिधित्व करेगी। इस इवेंट में चीन की ली गुओ ने भी 2 घंटे 50 मिनट का समय निकाला और सेंकडों के अंतर से स्वर्ण जीता। हांगकांग की यी विंग लियूंग को कांस्य मिला।