महिला तीरंदाजी टीम का दमदार प्रदर्शन, विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया

🇮🇳 Women #Compound Team of @VJSurekha, Muskan Kirar and Raj Kaur bagged Bronze 🥉 Medal against Turkey by 229-226



🥇 - Chinese Taipei

🥈- USA🇺🇸

🥉 - India 🇮🇳#wac2019 #Archery2019 @ntpclimited @MundaArjun @g_rajaraman @WorldCupArchery pic.twitter.com/1lAodCrB7v