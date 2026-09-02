इंडियन एथलेटिक्स सीरीज: मिजो चाको कुरियन का दमदार प्रदर्शन, पुरुष मीटर स्पर्धा में जीता स्वर्ण पदक
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Wed, 02 Sep 2026 08:45 PM IST
सार
मिजो चाको कुरियन ने इंडियन एथलेटिक्स सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कुरियन ने पुरुष 400 मीटर में पहला स्थान हासिल किया।
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विस्तार
केरलम के अंतरराष्ट्रीय धावक मिजो चाको कुरियन ने बुधवार को इंडियन एथलेटिक्स सीरीज के 15वें चरण में पुरुष 400 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। कुरियन ने पुरुष 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीतने के अलावा पुरुष 200 मीटर में भी दूसरा स्थान हासिल करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। राजस्थान के आदेश गारसा ने इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता।
46.88 सेकेंड में किया फिनिश
कुरियन ने 400 मीटर में 46.89 सेकेंड के समय के साथ खिताब अपने नाम किया। हिमाचल के संदीप सिंह ने 10.65 सेकेंड के समय के साथ पुरुष 100 मीटर का खिताब जीता, जबकि महिला वर्ग में रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड की अवंतिका नराले 12.25 सेकेंड के समय के साथ शीर्ष पर रहीं।
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46.88 सेकेंड में किया फिनिश
कुरियन ने 400 मीटर में 46.89 सेकेंड के समय के साथ खिताब अपने नाम किया। हिमाचल के संदीप सिंह ने 10.65 सेकेंड के समय के साथ पुरुष 100 मीटर का खिताब जीता, जबकि महिला वर्ग में रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड की अवंतिका नराले 12.25 सेकेंड के समय के साथ शीर्ष पर रहीं।
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