डोपिंग: भारतीय टेनिस खिलाड़ी पारिक्षित सोमानी को बड़ा झटका, चार साल के लिए लगा प्रतिबंध; क्या है मामला?

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आईटीआईए के अनुसार, अस्थायी निलंबन के दौरान 2025 के अंत में सोमानी ने एजेंसी के प्लेयर सपोर्ट प्रोग्राम का सहारा लिया था। उन्होंने प्रतिबंधित पदार्थ के संभावित स्रोत का पता लगाने की कोशिश की।

विज्ञापन विज्ञापन इस दौरान संभावित स्रोत के तौर पर जिन उत्पादों की जांच की गई, उनमें ट्राइमेटाजिडीन नहीं पाया गया। इन उत्पादों की जांच अमेरिका के साल्ट लेक सिटी स्थित विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में हुई थी।

इसके बाद फरवरी 2026 में सोमानी ने दावा किया कि उन्होंने परिवार के एक सदस्य द्वारा तैयार किया गया खाना खाया था और खाना तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान परिवार के सदस्य की दवा से वह भोजन दूषित हो गया था।

आईटीआईए ने बताया कि एक स्वतंत्र ट्रिब्यूनल ने टेनिस के एंटी-डोपिंग नियमों के तहत सोमानी पर चार साल का प्रतिबंध लगाया है। सोमानी को 23 सितंबर 2025 से अस्थायी रूप से निलंबित किया गया था। अब स्वतंत्र ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद उनका प्रतिबंध सितंबर 2029 तक लागू रहेगा।सोमानी ने 19 अगस्त 2026 को स्वतंत्र ट्रिब्यूनल के सामने इसी आधार पर अपना पक्ष रखा। हालांकि, सोमानी और आईटीआईए की ओर से पेश किए गए वैज्ञानिक विशेषज्ञों की राय पर विचार करने के बाद ट्रिब्यूनल ने उनकी बताई गई फूड-कंटैमिनेशन थ्योरी को स्वीकार नहीं किया। ट्रिब्यूनल ने इन संभावनाओं को वैज्ञानिक रूप से अविश्वसनीय, अत्यधिक अटकलों पर आधारित और असंतोषजनक बताया।स्वतंत्र ट्रिब्यूनल ने निष्कर्ष निकाला कि सोमानी अपने सैंपल में पाए गए प्रतिबंधित पदार्थ के स्रोत को स्थापित नहीं कर सके। इसके चलते ट्रिब्यूनल ने माना कि मामले में किसी तरह की रियायत या कम करने वाली परिस्थिति लागू नहीं होती। टेनिस के एंटी-डोपिंग नियमों के तहत ट्रिब्यूनल ने पारिक्षित सोमानी पर चार साल का निलंबन लगा दिया, जो सितंबर 2029 तक जारी रहेगा।