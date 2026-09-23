एशियन गेम्स 2026: कांस्य जीतकर खुश भारतीय स्कीट टीम, राइजा-परिनाज और माहेश्वरी ने बताया क्यों खास है ये पदक

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भारत की महिला स्कीट टीम ने बुधवार को एशियाई खेलों में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। राइजा ढिल्लों, माहेश्वरी चौहान और परिनाज धालीवाल की तिकड़ी ने महिला टीम इवेंट में भारत को पहली बार पदक दिलाया। चीन ने स्वर्ण और कजाखस्तान ने रजत पदक जीता। ऐतिहासिक पदक जीतने के बाद तीनों खिलाड़ियों ने अपनी खुशी जाहिर की और इसे भारतीय महिला स्कीट के लिए अहम उपलब्धि बताया।