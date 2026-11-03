बास्केटबॉल यूथ राष्ट्रीय चैंपियनशिप: पांच साल बाद अंडर-17  का चैंपियन बना उत्तर प्रदेश, फाइनल में किसे दी मात?

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विज्ञापन उत्तर प्रदेश बास्केटबॉल के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय जुड़ गया है। महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित 41वीं यूथ बास्केटबॉल राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश की अंडर-17 लड़कों की टीम ने पांच साल के लंबे इंतजार के बाद स्वर्ण पदक जीता है। 27 अक्तूबर से तीन नवंबर तक चली इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के सभी राज्यों ने हिस्सा लिया था।

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लीग से फाइनल तक विजय रथ

यूपी ने अपने अभियान की शुरुआत बेहद आक्रामक अंदाज में की। लीग मुकाबलों में गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और तेलंगाना को एकतरफा हराकर यूपी ने ग्रुप चरण में दबदबा बनाया। इसके बाद टीम ने क्वार्टर फाइनल में चंडीगढ़ को 94-43 के बड़े अंतर से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में तमिलनाडु के खिलाफ तीसरे क्वार्टर तक यूपी 10 अंकों से पीछे था, लेकिन कोच की शानदार रणनीति और खिलाड़ियों के जुझारूपन ने मैच पलट दिया और यूपी ने 82-80 से रोमांचक जीत दर्ज की। फाइनल में खिताब जीतने की प्रबल दावेदार मध्यप्रदेश के खिलाफ तीसरे क्वार्टर तक 59-50 से पिछड़ने के बाद अंतिम क्वार्टर में शानदार वापसी करते हुए यूपी ने 76-71 से खिताब जीता।

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क्या मिला पुरस्कार?

उत्तर प्रदेश के दर्शिल सिंह को टूर्नामेंट का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी (एमवीपी) चुना गया और उन्हें 50,000 रुपये का नकद पुरस्कार मिला। चैंपियन बनी उत्तर प्रदेश टीम को तीन लाख रुपये की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया।

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