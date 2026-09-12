एशियाई खेलों में कैसा रहा है भारत का सफर?: हर संस्करण में लिया हिस्सा, किस खेल और खिलाड़ी के नाम सर्वाधिक पदक?

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विज्ञापन एशियाई खेलों की शुरुआत 1951 में भारत की मेजबानी में हुई थी। इन खेलों का 20वां संस्करण जापान के आईची-नागोया में 19 सितंबर से चार अक्तूबर 2026 तक खेला जाना है। भारतीय टीम जापान में दमदार प्रदर्शन के लिए तैयार है। 1951 में आयोजित एशियाई खेलों में 11 देशों ने हिस्सा लिया था। अब ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया (ओसीए) के सभी 45 सदस्य देश नियमित तौर पर एशियन गेम्स में हिस्सा लेते हैं। कुछ विशेष आमंत्रित टीमें भी होती हैं।

पिछली बार पदकों का लगाया था शतक

भारत कुछ उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो एशियाई खेलों के हर संस्करण का हिस्सा रहा है। भारतीय एथलीटों ने एशियन गेम्स में अपने दमदार प्रदर्शन से देश का नाम रोशन किया है और पूरी दुनिया में अपनी क्षमता का लोहा मनवाया है। भारत ने 1951 में आयोजित पहले एशियाई खेलों में 15 स्वर्ण, 16 रजत और 20 कांस्य सहित 51 पदक जीते थे। वहीं, हांगझोऊ में आयोजित पिछले एशियाई खेलों में भारतीय दल ने 28 स्वर्ण, 38 रजत और 40 कांस्य सहित कुल 106 पदक जीते थे और चौथी सफल टीम रही थी। हांगझोऊ एशियन गेम्स भारत के लिए अब तक सबसे सफल संस्करण रहा है।



एशियन गेम्स के इतिहास में भारत सर्वाधिक पदक जीतने वाले देशों की सूची में पांचवें स्थान पर है। भारत ने पिछले 19 संस्करणों में 183 स्वर्ण, 238 रजत और 357 कांस्य सहित कुल 778 पदक जीते हैं। भारत को एशियन गेम्स में सबसे ज्यादा पदक एथलेटिक्स में मिले हैं। एथलेटिक्स में 85 स्वर्ण, 102 रजत और 96 कांस्य सहित भारत ने कुल 283 पदक जीते हैं। इसके अलावा, भारत को निशानेबाजी में 80, कुश्ती में 65, और मुक्केबाजी में 61 पदक मिले हैं।

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