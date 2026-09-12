भारत को बड़ा झटका: एशियाई खेलों से बाहर हुए राष्ट्रमंडल खेल विजेता भारोत्तोलक ऋषिकांता सिंह, क्या है कारण?

ऋषिकांता के बाहर होने के बाद एशियाई खेलों के लिए भारतीय वेटलिफ्टिंग टीम में अब चार महिला खिलाड़ी रह गई हैं। इनमें टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू 49 किलोग्राम भारवर्ग में भारत की चुनौती पेश करेंगी। उनके अलावा ज्ञानेश्वरी यादव 53 किलोग्राम, निरुपमा देवी 61 किलोग्राम और हरजिंदर कौर 69 किलोग्राम भारवर्ग में हिस्सा लेंगी। ऋषिकांता के बाहर होने से भारतीय टीम को पुरुष वर्ग में बड़ा नुकसान हुआ है। टीम को अब महिला वेटलिफ्टरों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी।

रिकॉर्ड तोड़ते हुए पहुंचे राष्ट्रमंडल खेलों तक