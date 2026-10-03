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एशियाड: प्रणवी उर्स को आईजीपीएल का तोहफा, एक करोड़ रुपये के इनाम का एलान; अदिति और दीक्षा को भी मिलेंगे लाखों

Sat, 03 Oct 2026 10:57 PM IST
मयंक त्रिपाठी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Sat, 03 Oct 2026 10:57 PM IST
सार

एशियन गेम्स में महिला व्यक्तिगत गोल्फ का स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाली प्रणवी उर्स को एएम ग्रीन आईजीपीएल एक करोड़ रुपये का पुरस्कार देगी। वहीं, टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली प्रणवी, अदिति अशोक और दीक्षा डागर को 25-25 लाख रुपये दिए जाएंगे।

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प्रणवी - फोटो : Twitter

विस्तार
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एशियन गेम्स में महिला व्यक्तिगत गोल्फ में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय गोल्फर प्रणवी उर्स को एएम ग्रीन आईजीपीएल की ओर से एक करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। आईजीपीएल ने शनिवार को इसकी घोषणा की। प्रणवी एशियाई खेलों में गोल्फ के व्यक्तिगत वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं।
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टीम रजत जीतने वाली खिलाड़ियों को भी पुरस्कार
आईजीपीएल भारतीय महिला गोल्फ टीम की तीनों खिलाड़ियों को भी पुरस्कार देगी। प्रणवी उर्स, अदिति अशोक और दीक्षा डागर को टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने के लिए व्यक्तिगत रूप से 25-25 लाख रुपये दिए जाएंगे।
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15 अंडर 265 के स्कोर के साथ जीता स्वर्ण
23 वर्षीय प्रणवी ने कासुगाई कंट्री क्लब के ईस्ट कोर्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए 15 अंडर 265 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उनके इस प्रदर्शन से भारत ने एशियाई खेलों के गोल्फ में लंबे अंतराल के बाद व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत को इससे पहले एशियाई खेलों में गोल्फ का व्यक्तिगत स्वर्ण 2002 में मिला था। तब शिव कपूर ने पुरुष व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। अब प्रणवी ने महिला वर्ग में स्वर्ण जीतकर भारतीय गोल्फ के इतिहास में नया अध्याय जोड़ा है।
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