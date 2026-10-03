एशियाड: प्रणवी उर्स को आईजीपीएल का तोहफा, एक करोड़ रुपये के इनाम का एलान; अदिति और दीक्षा को भी मिलेंगे लाखों

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आईजीपीएल भारतीय महिला गोल्फ टीम की तीनों खिलाड़ियों को भी पुरस्कार देगी। प्रणवी उर्स, अदिति अशोक और दीक्षा डागर को टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने के लिए व्यक्तिगत रूप से 25-25 लाख रुपये दिए जाएंगे।23 वर्षीय प्रणवी ने कासुगाई कंट्री क्लब के ईस्ट कोर्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए 15 अंडर 265 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उनके इस प्रदर्शन से भारत ने एशियाई खेलों के गोल्फ में लंबे अंतराल के बाद व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत को इससे पहले एशियाई खेलों में गोल्फ का व्यक्तिगत स्वर्ण 2002 में मिला था। तब शिव कपूर ने पुरुष व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। अब प्रणवी ने महिला वर्ग में स्वर्ण जीतकर भारतीय गोल्फ के इतिहास में नया अध्याय जोड़ा है।