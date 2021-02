भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को उसी के घर में 6-1 से रौंदा, महिलाओं की लगातार दूसरी हार

दूसरी ओर भारतीय महिला टीम को लगातार दूसरे मुकाबले में 0-1 से हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि पहले मैच की तुलना में आज भारत का प्रदर्शन बेहतर था, जहां उसे शनिवार को 0-5 की करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी।

FT: 🇩🇪 1 - 0 🇮🇳



The score-line may not say it but the Eves put up a great fight today. Congratulations on the win @DHB_hockey. #IndiaKaGame #TourOfGermany #GERvIND pic.twitter.com/Ka9Ynmj0VJ