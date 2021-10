Commonwealth Games: हॉकी इंडिया के राष्ट्रमंडल खेलों से हटने पर बोले अनुराग ठाकुर, कहा- सरकार से सलाह लेने की जरूरत

हॉकी इंडिया ने अगले साल बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से हटने का फैसला किया है। हॉकी इंडिया ने बीते मंगलवार को राष्ट्रमंडल खेलों से यह कहते हुए हटने का फैसला किया था कि बर्मिंघम में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों और हांगजोऊ में होने वाले एशियाई खेलों के बीच सिर्फ 32 दिन का समय होगा। हॉकी इंडिया ने अपने बयान में कहा वह ब्रिटेन में अपने खिलाड़ियों को भेजकर जोखिम नहीं उठना चाहता जो कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से बुरी तरह प्रभावित है। हॉकी इंडिया के इस फैसले पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कड़ी आपत्ति जताई है।

#WATCH | On Hockey India's announcement to withdraw from Commonwealth Games, Union Sports Minister Anurag Thakur says, "India doesn't have only 18 players. If cricketers can play in IPL as well as the world cup, why can't hockey players participate in Asian & Commonwealth Games?" pic.twitter.com/rfneturYGL