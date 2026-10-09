{"_id":"6ac8c57ae3f8a1542e0d5fc7","slug":"hearing-in-brij-bhushan-sharan-singh-case-adjourned-to-october-28-2026-10-09","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"उत्पीड़न मामला: बृजभूषण मामले में महिला पहलवानों की अपील पर सुनवाई टली, सेशन कोर्ट ने तय की यह तारीख","category":{"title":"Sports","title_hn":"खेल","slug":"sports"}}

विज्ञापन भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और सह-आरोपी विनोद तोमर को उत्पीड़न के मामले में बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली महिला पहलवानों की अपील पर शुक्रवार को सुनवाई टल गई। अब इस मामले में अगली सुनवाई 28 अक्तूबर को होगी। महिला पहलवानों ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आपराधिक अपील दायर की है। सेशन कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को अपील पर जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। बृजभूषण शुक्रवार को सुनवाई के लिए खुद अदालत पहुंचे थे। इससे पहले की सुनवाई में अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह और सह-आरोपी विनोद तोमर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। महिला पहलवानों ने दोनों को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी है।

Trending Videos

चार महिला पहलवानों ने दायर की अपील

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने तीन अगस्त को बृजभूषण शरण सिंह को मामले में बरी कर दिया था। इसके बाद चार महिला पहलवानों ने सेशन कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील दायर की। अपील में विनोद तोमर को बरी किए जाने के आदेश को भी चुनौती दी गई है।



याचिका में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट का फैसला कानूनी कसौटी पर खरा नहीं उतरता। महिला पहलवानों ने आरोप लगाया है कि अदालत ने सबूतों का गलत और चुनिंदा तरीके से आकलन किया। अपील में यह भी कहा गया है कि फैसला अनुमान और अटकलों पर आधारित है तथा स्थापित कानूनी सिद्धांतों को उचित तरीके से लागू नहीं किया गया। महिला पहलवानों का यह भी कहना है कि निचली अदालत के आदेश में पीड़िताओं के व्यवहार को लेकर पुरानी रूढ़िवादी सोच को आधार बनाया गया है।

विज्ञापन

विज्ञापन