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Turkey-Syria Earthquakes: रोनाल्डो की जर्सी हो रही नीलाम, तुर्किये-सीरिया भूकंप पीड़ितों के लिए दान होगी रकम

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, अंकारा Published by: स्वप्निल शशांक Updated Wed, 08 Feb 2023 09:52 PM IST
सार

रोनाल्डो ने डेमिरल को यह जर्सी गिफ्ट की थी। इस जर्सी पर पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर का ऑटोग्राफ भी है। राशि को स्थानीय एनजीओ को सौंपा जाएगा।

रोनाल्डो
रोनाल्डो - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार

तुर्किये और सीरिया में भूकंप से भारी तबाही हुई है। हजारों लोग इस आपदा में जान गंवा चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि दोनों देशों को मिलाकर करोड़ों लोगों के प्रभावित हो चुके हैं। अब इटैलियन फुटबॉल क्लब युवेंतस के पूर्व डिफेंडर मेरिह डेमिरल ने पूर्व साथी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जर्सी नीलाम करने का फैसला लिया है। रोनाल्डो की यह जर्सी तब की है जब वह युवेंतस के लिए खेलते थे। इस जर्सी को नीलाम करके मिलने वाली रकम भूकंप पीड़ितों के लिए दान की जाएगी।

डेमिरल ने कहा- मैंने रोनाल्डो से बात की है। तुर्किये में जो हुआ उससे वह काफी दुखी हैं। हम मेरी कलेक्शन में पड़ी रोनाल्डो की जर्सी को नीलाम करने जा रहे हैं। इससे मिली राशि को भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए दान की जाएगी। रोनाल्डो ने डेमिरल को यह जर्सी गिफ्ट की थी। इस जर्सी पर पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर का ऑटोग्राफ भी है। राशि को स्थानीय एनजीओ को सौंपा जाएगा।

इससे पहले तुर्किये में आए भूकंप में चेल्सी और न्यूकैसल की अग्रिम पंक्ति के पूर्व खिलाड़ी क्रिस्टियन अतसू को मलबे के ढेर से सुरक्षित निकाल लिया गया था। घाना फुटबाल संघ ने ट्विटर पर एक पोस्ट में यह जानकारी दी। अतसू तुर्किये के क्लब हैतिसपोर के लिए खेलते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि अतसू उस आवासीय इमारत में थे, जो 7.8 स्तर के भूकंप के बाद भरभराकर गिर गई थी।

वहीं, रोनाल्डो फिलहाल सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब अल नस्र के लिए खेल रहे हैं। इससे पहले वह मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम में थे। हालांकि, टीम के मैनेजर एरिक टेन हैग से विवाद के बाद रोनाल्डो का एमयू से कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया। मैनयू से पहले रोनाल्डो युवेंतस क्लब में थे।
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