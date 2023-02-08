Turkey-Syria Earthquakes: रोनाल्डो की जर्सी हो रही नीलाम, तुर्किये-सीरिया भूकंप पीड़ितों के लिए दान होगी रकम

Az önce @Cristiano ile konuştum.



Türkiye'de yaşananlara çok üzüldüğünü söyledi. Ronaldo'nun koleksiyonumdaki imzalı formasını açık artırma usulüyle satışa çıkarıyoruz.



Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere @ahbap 'a bağışlanacaktır. pic.twitter.com/OwnU93oShJ