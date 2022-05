{"_id":"628af4bf4c148e76544c17fd","slug":"manchester-city-won-english-premier-league-for-the-sixth-time-beats-liverpool-by-1-point","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"EPL 2022: मैनचेस्टर सिटी छठी बार बना चैंपियन, इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल को एक अंक से पछाड़ा","category":{"title":"Football","title_hn":"फुटबॉल","slug":"football"}}

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शक्तिराज सिंह Updated Mon, 23 May 2022 08:28 AM IST