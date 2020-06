Fact Check: टेनिस बॉल को किक मारता यह वजनी शख्स फुटबॉलर डिएगो माराडोना नहीं हैंं

इंटरनेट पर पिछले कई दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि टेनिस बॉल को किक मारता यह भारी भरकम शख्स महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना है। सोशल मीडिया के लगभर हर प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो यूजर्स द्वारा शेयर किया जा रहा है। हालांकि इस बीच कई लोगों ने हैरानी भी जताई कि माराडोना का वजन अचानक इतना कैसे बढ़ गया। इसके बाद हमने वीडियो की सत्यता की जांची, जो तथ्य सामने आए उससे यह पता लग गया कि माराडोना के नाम पर वायरल हो रहा यह वीडियो फर्जी है।

Diego Maradona 👁👁🤯 still has the skill but needs to give up the 🍔🍟pic.twitter.com/Zvq5qrpK0J