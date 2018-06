65 मिनटः इग्लैंड को सुनहरा मौका था, लेकिन असफल रहे। कॉर्नर मिला।



51 मिनटः इंग्लैंड 0ः बेल्जियम 1







51 मिनटः ...और ये गोल। जानुजाए ने दूसरे हाफ के शुरुआत में ही शानदार गोलकर अपनी टीम बेल्जियम को 1-0 की बढ़त दिलाई।

WE HAVE A GOAL! @adnanjanuzaj with a sensational finish to give #BEL the lead! #ENGBEL 0-1 pic.twitter.com/FDuo90OiVH







47 मिनटः दूसरे हाफ की शुरुआत में इंग्लैंड के पास अच्छा मौका था, रेश्फोर्ड ने शानदार शॉट लगाया लेकिन सफल नहीं रहें।



46 मिनटः दूसरे हाफ का खेल शुरू।



हाफ टाइम.. स्कोर- इंग्लैंड 0ः बेल्जियम 0



-पहले हाफ तक के खेल में दोनों टीमों के बारबर के पोजेशन मिले। बेल्जियम ने टार्गेट के पर 2 शॉट लगाए, लेकिन गोल में बदलने में असफल रहे। वहीं, हाफ टाइम तक इंग्लैंड ने 5 और बेल्जियम ने 6 फाउल किए। इंग्लैंड को 4 , जबकि बेल्जियम को 2 कॉर्नर मिले। पहले हाफ में बेल्जियम के दो खिलाड़ियों को येलो कार्ड दिखा गया।







45 मिनटः पहले हाफ का खेल खत्म। दोनों ही टीम गोल करने में रहे असफल।



40 मिनटः पहले हाफ का खेल खत्म होने में महज पांच मिनट का समय बचा। दोनों ही टीमें अभी तक गोल करने में नाकाम रही है। अब दूसरे हाफ में यह देखना होगा कि कोई भी टीम गोल कर पाती है या नहीं, या फिर यह मुकाबला 0-0 की बराबरी पर ना खत्म हो जाए।



34 मिनटः यहां इंग्लैंड को कॉर्नर मिला, लेकिन उसे भुना नहीं पाए।



32 मिनटः फाउल हुआ। बेल्जियम के खिलाड़ी डेंडोनकर को येलो कार्ड दिखाया गया।



21 मिनटः यहां इंग्लैंड ने गोल करने का मौका बनाया। एलेक्जेंडर ने गेंद को अपने नियंत्रण लिया लेकिन बेल्जियम के खिलाड़ी चाडली ने हैडर लगाकर उसे बाहर कर दिया।



20 मिनटः दोनों ही टीम लगातार आक्रमण कर रही हैं, लेकिन लगभग 20 मिनट तक का खेल खत्म हो चुका है। दोनों ही गोल करने में नाकाम रही।



18 मिनटः टिलेमैन को येलो कार्ड दिखाया गया।



16 मिनटः इंग्लैंड के खिलाड़ी जाउन स्टोन की तरफ से फाउल किया गया। फ्री किक मिली।



10 मिनटः इंग्लैंड को पहला कॉर्नर मिला।



8 मिनटः दोनों टीमें लगातार आक्रामण कर रही है, रोजो क्रॉस लगाना चाहते थे, लेकिन यहां असफल रहे।



6 मिनटः बेल्जियम को मौका मिला था, लेकिन नाकाम रहे। बेल्जियम इंग्लैंड पर दबाव बनाते नजर आ रहे हैं।



-किक हो चुका है।



-दोनों टीमें राष्ट्रगान के लिए मैदान पर आ चुकी हैं।



-नमस्कार, अमर उजाला डॉट कॉम में आपका स्वागत है।



टीमें इस प्रकार हैं:

The final two matches of the group stage are soon upon us...



Here are the teams for #ENGBEL!#ENG #BEL pic.twitter.com/rvom0sQ4Ru