{"_id":"6ad666119dc8e726e50ceb43","slug":"cristiano-ronaldo-suspension-portugal-football-federation-30-day-punishment-for-leaving-national-team-camp-2026-10-20","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"रोनाल्डो पर गिरी गाज: 30 दिन के लिए निलंबित, पुर्तगाल फुटबॉल फेडरेशन ने कहा- नेशनल टीम का कैंप छोड़ने की सजा","category":{"title":"Football","title_hn":"फुटबॉल","slug":"football"}}

विज्ञापन क्या है पूरा मामला? यह मामला कोच जॉर्ज जीसस के साथ रोनाल्डो के कथित विवाद से जुड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक, टीम में अपनी भूमिका को लेकर मतभेद के बाद रोनाल्डो ने डेनमार्क के खिलाफ नेशंस लीग मुकाबले से पहले टीम का कैंप छोड़ दिया था। महासंघ ने इस मामले में 9 अक्टूबर को अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की थी। विज्ञापन फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 30 दिनों के लिए निलंबित किया गया है। सख्त सजा के संबंध में पुर्तगाल फुटबॉल फेडरेशन ने कहा कि नेशनल टीम का कैंप छोड़ने के कारण रोनाल्डो को दंड भुगतना पड़ेगा।पुर्तगाली फुटबॉल महासंघ (एफपीएफ) की अनुशासन परिषद ने 41 वर्षीय रोनाल्डो पर 255 यूरो (करीब 286 डॉलर) का जुर्माना भी लगाया है।

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टीम में भूमिका को लेकर कोच से हुआ विवाद रोनाल्डो और कोच जॉर्ज जीसस के बीच विवाद की मुख्य वजह टीम में उनकी भूमिका बताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार, रोनाल्डो का आरोप था कि कोच ने टीम में उनकी भूमिका को लेकर किए गए वादे से दो बार पीछे हटने का काम किया। यह विवाद तब और बढ़ गया, जब नॉर्वे के खिलाफ मुकाबले में रोनाल्डो को मैदान पर उतरने का मौका नहीं मिला और वह पूरे मैच में बेंच पर बैठे रहे। इसके बाद उन्होंने कोपेनहेगन में पुर्तगाल के टीम बेस को छोड़ दिया। पुर्तगाल को इसके बाद डेनमार्क के खिलाफ मुकाबला खेलना था। हालांकि, जीसस ने रोनाल्डो के साथ किसी तरह का समझौता होने से इनकार किया था। इसके बावजूद पुर्तगाल की जीत के बाद उन्होंने स्टार खिलाड़ी की टीम में वापसी की संभावनाओं को पूरी तरह खारिज नहीं किया।



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अनुशासन परिषद ने आरोपों को रखा बरकरार पुर्तगाली फुटबॉल महासंघ की अनुशासन परिषद के गैर-पेशेवर वर्ग ने अपने फैसले में कहा कि रोनाल्डो ने महासंघ के अनुशासनात्मक नियमों के अनुच्छेद 160(1) के तहत जानबूझकर उल्लंघन किया। परिषद ने उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को पूरी तरह बरकरार रखा। हालांकि, महासंघ ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि 30 दिन का निलंबन किन मैचों या राष्ट्रीय टीम की किन गतिविधियों पर लागू होगा। यह भी साफ नहीं है कि यदि रोनाल्डो पर पहले से कोई अंतरिम प्रतिबंध लागू था, तो उस अवधि को अंतिम सजा में शामिल किया जाएगा या नहीं। इस वजह से फिलहाल यह तय नहीं है कि इस फैसले का पुर्तगाल के आगामी अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में रोनाल्डो की उपलब्धता पर क्या असर पड़ेगा।



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रोनाल्डो ने मांगी माफी विवाद के बाद रोनाल्डो ने अपने व्यवहार के लिए माफी भी मांगी थी। उन्होंने स्वीकार किया कि नॉर्वे के खिलाफ मुकाबले के बाद वह प्रशंसकों का अभिवादन किए बिना चले गए और इस दौरान अपने साथियों को पीछे छोड़ दिया।रोनाल्डो ने पुर्तगाल के लिए खेलने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। उन्होंने स्पष्ट किया कि अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी होने के बाद वह राष्ट्रीय टीम के लिए उपलब्ध रहने को तैयार हैं। उनकी माफी को इस विवाद को समाप्त करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। रोनाल्डो पुर्तगाल के सबसे प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल हैं और टीम के साथ उनका रिश्ता आगामी मुकाबलों से पहले चर्चा का विषय बना रह सकता है।

