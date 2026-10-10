रोनाल्डो पर गिरी गाज: 30 दिन के लिए निलंबित, पुर्तगाल फुटबॉल फेडरेशन ने कहा- नेशनल टीम का कैंप छोड़ने की सजा
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला। Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Tue, 20 Oct 2026 12:18 AM IST
सार
स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर पुर्तगाल में कड़ी कार्रवाई हुई है। नेशनल टीम का कैंप छोड़ने की सजा का एलान करते हुए पुर्तगाल फुटबॉल फेडरेशन ने कहा कि रोनाल्डो को 30 दिन के लिए निलंबित करने का फैसला लिया गया है। जानिए क्या है पूरा मामला
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विस्तार
फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 30 दिनों के लिए निलंबित किया गया है। सख्त सजा के संबंध में पुर्तगाल फुटबॉल फेडरेशन ने कहा कि नेशनल टीम का कैंप छोड़ने के कारण रोनाल्डो को दंड भुगतना पड़ेगा।पुर्तगाली फुटबॉल महासंघ (एफपीएफ) की अनुशासन परिषद ने 41 वर्षीय रोनाल्डो पर 255 यूरो (करीब 286 डॉलर) का जुर्माना भी लगाया है।
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क्या है पूरा मामला?यह मामला कोच जॉर्ज जीसस के साथ रोनाल्डो के कथित विवाद से जुड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक, टीम में अपनी भूमिका को लेकर मतभेद के बाद रोनाल्डो ने डेनमार्क के खिलाफ नेशंस लीग मुकाबले से पहले टीम का कैंप छोड़ दिया था। महासंघ ने इस मामले में 9 अक्टूबर को अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की थी।
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टीम में भूमिका को लेकर कोच से हुआ विवादरोनाल्डो और कोच जॉर्ज जीसस के बीच विवाद की मुख्य वजह टीम में उनकी भूमिका बताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार, रोनाल्डो का आरोप था कि कोच ने टीम में उनकी भूमिका को लेकर किए गए वादे से दो बार पीछे हटने का काम किया। यह विवाद तब और बढ़ गया, जब नॉर्वे के खिलाफ मुकाबले में रोनाल्डो को मैदान पर उतरने का मौका नहीं मिला और वह पूरे मैच में बेंच पर बैठे रहे। इसके बाद उन्होंने कोपेनहेगन में पुर्तगाल के टीम बेस को छोड़ दिया। पुर्तगाल को इसके बाद डेनमार्क के खिलाफ मुकाबला खेलना था। हालांकि, जीसस ने रोनाल्डो के साथ किसी तरह का समझौता होने से इनकार किया था। इसके बावजूद पुर्तगाल की जीत के बाद उन्होंने स्टार खिलाड़ी की टीम में वापसी की संभावनाओं को पूरी तरह खारिज नहीं किया।
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