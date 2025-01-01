{"_id":"6ad66a03fdd8b393550b8a6d","slug":"portugal-suspends-cristiano-ronaldo-following-dispute-with-coach-2026-10-20","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"रोनाल्डो को मिली सजा 'बेअसर': 30 दिन के निलंबन के बावजूद पुर्तगाल के लिए खेल सकेंगे! क्या हैं नियम और समीकरण?","category":{"title":"Football","title_hn":"फुटबॉल","slug":"football"}}

विज्ञापन पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को राष्ट्रीय टीम का कैंप छोड़ने के मामले में 30 दिन के निलंबन और 255 यूरो (करीब 25 हजार रुपये) के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। हालांकि, इस मामले में राहत की बात यह है कि निलंबन की अवधि 30 सितंबर से मानी गई है। ऐसे में रोनाल्डो की सजा की अवधि पहले ही पूरी हो चुकी है और वह आगामी मुकाबलों के लिए चयन के योग्य हैं। पुर्तगाली फुटबॉल महासंघ (एफपीएफ) की अनुशासन परिषद ने रोनाल्डो के खिलाफ लगे आरोपों को पूरी तरह बरकरार रखा। यह मामला सितंबर में राष्ट्रीय टीम के साथ रहते हुए कैंप छोड़ने से जुड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार, टीम में अपनी भूमिका को लेकर कोच जॉर्ज जीसस के साथ विवाद के बाद रोनाल्डो ने टीम का साथ छोड़ दिया था।

Trending Videos

कोच से विवाद के बाद छोड़ा टीम कैंप

रोनाल्डो और पुर्तगाल के कोच जॉर्ज जीसस के बीच विवाद की वजह टीम में उनकी भूमिका बताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, नॉर्वे के खिलाफ 2-1 की जीत के दौरान रोनाल्डो को मैदान पर उतरने का मौका नहीं मिला। बताया गया है कि कोच ने उन्हें वार्म-अप करने के लिए कहा था, लेकिन अंत में वह पूरे मैच में बेंच पर ही बैठे रहे। इसके बाद रोनाल्डो ने टीम कैंप छोड़ दिया। इस घटना के बाद उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई। रोनाल्डो और जीसस पहले सऊदी अरब के क्लब अल-नस्र में भी साथ काम कर चुके हैं। ऐसे में दोनों के बीच मतभेद की खबरों ने इस मामले को और चर्चा में ला दिया है।

विज्ञापन

विज्ञापन

फुटबॉल महासंघ ने क्या कहा?

पुर्तगाली फुटबॉल महासंघ की अनुशासन परिषद के गैर-पेशेवर वर्ग ने अपने फैसले में कहा कि रोनाल्डो ने जानबूझकर अनुशासनात्मक नियमों का उल्लंघन किया। उन पर महासंघ के अनुशासनात्मक नियमों के अनुच्छेद 160(1) के तहत कार्रवाई की गई। परिषद ने रोनाल्डो को 30 दिन के निलंबन के साथ 255 यूरो का जुर्माना भरने का आदेश दिया। महासंघ ने उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को पूरी तरह स्वीकार किया। हालांकि, निलंबन की अवधि 30 सितंबर से माने जाने के कारण इसका असर रोनाल्डो के आगामी मुकाबलों पर पड़ने की संभावना नहीं है। इस तरह सजा की घोषणा होने के समय तक उनकी निलंबन अवधि पूरी हो चुकी है।

विज्ञापन

रोनाल्डो ने स्वीकार की थी अपनी गलती

इस विवाद के बाद रोनाल्डो ने अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी थी। उन्होंने स्वीकार किया था कि उनसे गलती हुई और अनुशासनात्मक कार्रवाई होना उचित है। इसके बावजूद रिपोर्ट के मुताबिक, कोच जीसस के साथ उनके मतभेद पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। रोनाल्डो पुर्तगाल के सबसे अनुभवी और प्रभावशाली खिलाड़ियों में शामिल हैं। ऐसे में टीम कैंप छोड़ने की घटना ने राष्ट्रीय टीम में उनकी भूमिका और कोच के साथ उनके रिश्तों को लेकर सवाल खड़े किए थे।