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रोनाल्डो को मिली सजा 'बेअसर': 30 दिन के निलंबन के बावजूद पुर्तगाल के लिए खेल सकेंगे! क्या हैं नियम और समीकरण?

Tue, 20 Oct 2026 12:35 AM IST
मयंक त्रिपाठी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Tue, 20 Oct 2026 12:35 AM IST
सार

पुर्तगाली फुटबॉल महासंघ ने राष्ट्रीय टीम का कैंप छोड़ने के मामले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर 30 दिन का निलंबन और 255 यूरो का जुर्माना लगाया है।

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Portugal Suspends Cristiano Ronaldo Following Dispute With Coach
रोनाल्डो - फोटो : IANS

विस्तार
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पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को राष्ट्रीय टीम का कैंप छोड़ने के मामले में 30 दिन के निलंबन और 255 यूरो (करीब 25 हजार रुपये) के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। हालांकि, इस मामले में राहत की बात यह है कि निलंबन की अवधि 30 सितंबर से मानी गई है। ऐसे में रोनाल्डो की सजा की अवधि पहले ही पूरी हो चुकी है और वह आगामी मुकाबलों के लिए चयन के योग्य हैं। पुर्तगाली फुटबॉल महासंघ (एफपीएफ) की अनुशासन परिषद ने रोनाल्डो के खिलाफ लगे आरोपों को पूरी तरह बरकरार रखा। यह मामला सितंबर में राष्ट्रीय टीम के साथ रहते हुए कैंप छोड़ने से जुड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार, टीम में अपनी भूमिका को लेकर कोच जॉर्ज जीसस के साथ विवाद के बाद रोनाल्डो ने टीम का साथ छोड़ दिया था।
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Portugal Suspends Cristiano Ronaldo Following Dispute With Coach
रोनाल्डो और जॉर्ज जीसस - फोटो : ANI/AP
कोच से विवाद के बाद छोड़ा टीम कैंप
रोनाल्डो और पुर्तगाल के कोच जॉर्ज जीसस के बीच विवाद की वजह टीम में उनकी भूमिका बताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, नॉर्वे के खिलाफ 2-1 की जीत के दौरान रोनाल्डो को मैदान पर उतरने का मौका नहीं मिला। बताया गया है कि कोच ने उन्हें वार्म-अप करने के लिए कहा था, लेकिन अंत में वह पूरे मैच में बेंच पर ही बैठे रहे। इसके बाद रोनाल्डो ने टीम कैंप छोड़ दिया। इस घटना के बाद उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई। रोनाल्डो और जीसस पहले सऊदी अरब के क्लब अल-नस्र में भी साथ काम कर चुके हैं। ऐसे में दोनों के बीच मतभेद की खबरों ने इस मामले को और चर्चा में ला दिया है।
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क्रिस्टियानो रोनाल्डो - फोटो : IANS
फुटबॉल महासंघ ने क्या कहा?
पुर्तगाली फुटबॉल महासंघ की अनुशासन परिषद के गैर-पेशेवर वर्ग ने अपने फैसले में कहा कि रोनाल्डो ने जानबूझकर अनुशासनात्मक नियमों का उल्लंघन किया। उन पर महासंघ के अनुशासनात्मक नियमों के अनुच्छेद 160(1) के तहत कार्रवाई की गई। परिषद ने रोनाल्डो को 30 दिन के निलंबन के साथ 255 यूरो का जुर्माना भरने का आदेश दिया। महासंघ ने उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को पूरी तरह स्वीकार किया। हालांकि, निलंबन की अवधि 30 सितंबर से माने जाने के कारण इसका असर रोनाल्डो के आगामी मुकाबलों पर पड़ने की संभावना नहीं है। इस तरह सजा की घोषणा होने के समय तक उनकी निलंबन अवधि पूरी हो चुकी है।
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क्रिस्टियानो रोनाल्डो - फोटो : IANS
रोनाल्डो ने स्वीकार की थी अपनी गलती
इस विवाद के बाद रोनाल्डो ने अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी थी। उन्होंने स्वीकार किया था कि उनसे गलती हुई और अनुशासनात्मक कार्रवाई होना उचित है। इसके बावजूद रिपोर्ट के मुताबिक, कोच जीसस के साथ उनके मतभेद पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। रोनाल्डो पुर्तगाल के सबसे अनुभवी और प्रभावशाली खिलाड़ियों में शामिल हैं। ऐसे में टीम कैंप छोड़ने की घटना ने राष्ट्रीय टीम में उनकी भूमिका और कोच के साथ उनके रिश्तों को लेकर सवाल खड़े किए थे।

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रोनाल्डो - फोटो : FIFA.COM
डेनमार्क और वेल्स के खिलाफ खेल सकते हैं रोनाल्डो
पुर्तगाल को 14 और 17 नवंबर को यूईएफए नेशंस लीग में डेनमार्क और वेल्स के खिलाफ मुकाबले खेलने हैं। निलंबन की अवधि पहले ही पूरी हो जाने के कारण रोनाल्डो इन मैचों के लिए चयन के योग्य हैं। हालांकि, अंतिम फैसला कोच जॉर्ज जीसस को लेना होगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि विवाद के बाद वह रोनाल्डो को आगामी मुकाबलों के लिए टीम में शामिल करते हैं या नहीं। फिलहाल, अनुशासनात्मक मामले में सजा पूरी होने से रोनाल्डो की राष्ट्रीय टीम में वापसी का रास्ता खुला हुआ है।
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