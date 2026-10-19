एक्सप्लेनर: अपना शांति पुरस्कार खत्म करने की तैयारी में फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा; क्या ट्रंप होंगे वजह?

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विज्ञापन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपने लिए नोबेल शांति पुरस्कार पाने की कोशिश अब तक असफल ही रही है। नॉर्वे स्थित नोबेल समिति ने उनकी आठ युद्ध रुकवाने तक की दलीलों के बाद भी उन्हें इस शांति पुरस्कार के लिए नहीं चुना है। इसे लेकर ट्रंप ने सार्वजनिक मंचों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर नोबेल शांति पुरस्कार पर गुस्सा उतारा है। इतना ही नहीं इस बीच ट्रंप कई मौकों पर फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था- फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन (फीफा) की ओर से पिछले साल दिए गए शांति पुरस्कार का जिक्र कर खुद के शांतिदूत होने का दावा किया। हालांकि, अब उन्हें मिले इस पुरस्कार को पूरी तरह खत्म किए जाने की तैयारी चल रही है। अगर यह फैसला होता है तो डोनाल्ड ट्रंप फीफा शांति पुरस्कार पाने वाले पहले और आखिरी व्यक्ति हो सकते हैं।

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ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर यह फीफा शांति पुरस्कार क्या हैं और इनकी स्थापना कब-कैसे हुई थी? अमेरिकी राष्ट्रपति को यह पुरस्कार क्यों दिया गया था? फीफा अब इन पुरस्कारों की समीक्षा क्यों कर रहा है? इन्हें लेकर फीफा अध्यक्ष इन्फैंटिनो की भूमिका क्यों सवालों के घेरे में है? आइये जानते हैं...

फीफा शांति पुरस्कार क्या हैं और इनकी स्थापना कब-कैसे हुई थी?

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फीफा ने ट्रंप को क्यों दिया यह पुरस्कार? फीफा ने एक महीने बाद, दिसंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह पुरस्कार दिया। बीते साल नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने के बाद फीफा शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप का नाम सबसे आगे भी चल रहा था। ट्रंप ने इस पुरस्कार को पाने के बाद फीफा का धन्यवाद दिया और कहा कि यह उनके जीवन के सबसे बड़े सम्मानों में से है। वॉशिंगटन डीसी के कैनेडी सेंटर में फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फैंटिनो ने ट्रंप को यह पुरस्कार सौंपते हुए कहा था कि यह आपका शांति पुरस्कार है।

ट्रंप को दिए जाने के बाद इस पुरस्कार पर विवाद क्यों हुए? मजेदार बात यह है कि ट्रंप और फीफा प्रमुख जियानी इन्फैंटिनो काफी करीबी माने जाते हैं। फीफा प्रमुख पहले भी यह कह चुके थे कि उन्हें लगा कि गाजा में इस्राइल-हमास संघर्ष को रुकवाने के लिए ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए था। इन्फैंटिनो की ट्रंप से इसी करीबी और बयानों की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति को पुरस्कार दिए जाने के फीफा के फैसले पर विवाद खड़ा हो गया था।

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इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने जून 2025 को इस्राइल के साथ मिलकर ईरान पर बड़ी एयरस्ट्राइक को अंजाम दिया था और उसके परमाणु कार्यक्रम से जुडे़ इन्फ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया था। अमेरिका ने यह कदम भी इस शक के आधार पर उठाया था कि ईरान अपने यूरेनियम भंडार को संवर्धित कर रहा है और उससे हथियार बनाने की तैयारी कर रहा है। आलोचकों का कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप को यह पुरस्कार गलत तरह से दिया गया। जिस दिन ट्रंप को फीफा का शांति पुरस्कार मिला, उससे एक दिन पहले ही ट्रंप प्रशासन ने कैरिबियाई सागर में एक नाव पर एयरस्ट्राइक को अंजाम दिया था। वह भी उस नाव के कथित तौर पर ड्रग्स ले जाने के शक के आधार पर। ट्रंप प्रशासन इससे पहले भी कैरिबियाई क्षेत्र, वेनेजुएला और आसपास के इलाकों में कई नावों को इसलिए निशाना बनाने का आदेश दे चुका था, क्योंकि उसे इन नावों में नशीले पदार्थों को ले जाने का शक था।इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने जून 2025 को इस्राइल के साथ मिलकर ईरान पर बड़ी एयरस्ट्राइक को अंजाम दिया था और उसके परमाणु कार्यक्रम से जुडे़ इन्फ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया था। अमेरिका ने यह कदम भी इस शक के आधार पर उठाया था कि ईरान अपने यूरेनियम भंडार को संवर्धित कर रहा है और उससे हथियार बनाने की तैयारी कर रहा है।

एक और चौंकाने वाला घटनाक्रम ट्रंप को फीफा शांति पुरस्कार मिलने के दो महीने बाद हुआ, जब अमेरिकी सेना ने एक बार फिर इस्राइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिया और उसके सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की हत्या कर दी। अमेरिका की एक एयरस्ट्राइक में ईरान में लड़कियों का स्कूल तबाह हो गया था और इसमें सैकड़ों बच्चियों की मौत हुई थी। तब से शुरू हुआ यह युद्ध आज तक जारी है, जिसकी वजह से ट्रंप के दुनिया में शांति लाने के दावों की लगातार आलोचना होती है।

अब फीफा इस पुरस्कार को खत्म करने की तैयारी क्यों कर रहा? ब्रिटिश मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक, बीते हफ्ते स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में हुई फीफा परिषद की बैठक में फीफा सदस्य देशों ने इस शांति पुरस्कार को खत्म करने की मांग कर दी। कुछ और सदस्यों ने कहा कि फीफा शांति पुरस्कार नेताओं को नहीं दिया जा सकता।



शांति पुरस्कार को लेकर बैठक में खड़े हुए इस विवाद के बाद फीफा की 22 सदस्यीय फुटबॉल सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (सोशल रिस्पॉन्सिबिलटी कमेटी) को इस अवॉर्ड के महत्व को जांचने का जिम्मा सौंपा गया है। माना जा रहा है कि कतर के दोहा में 16 दिसंबर को होने वाली फीफा परिषद की बैठक के दौरान यह समिति अपना प्रस्ताव सामने रखेगी।

फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फैंटिनो ने भी इसकी पुष्टि की कि फीफा समिति इस अवॉर्ड की जांच करेगी और इसके बाद फीफा परिषद इस पर फैसला करेगा। माना जा रहा है कि अवॉर्ड की समीक्षा के बाद इसे खत्म किया जा सकता है या इसे देने के तरीके में बदलाव होगा।

अवॉर्ड को लेकर फीफा को किस-किस ने घेरा? अक्तूबर में नॉर्वे के फुटबॉल एसोसिएशन (एनएफएफ) ने फीफा समिति के सामने तीन मुद्दों को उठाया। इसमें एक मुद्दा फीफा शांति पुरस्कार का भी था। एनएफएफ ने कहा था कि जिन मुद्दों के बारे में फीफा को पत्र लिखा गया, उनकी जांच, जवाबदेही तय की जानी चाहिए। एनएफएफ ने इससे पहले भी लगातार फीफा शांति पुरस्कार की वैधता पर सवाल उठाए और कहा कि फीफा को इस पुरस्कार को खत्म कर देना चाहिए, ताकि खेल को सियासत से दूर रखा जा सके।



गौरतलब है कि नॉर्वे की तरफ से ही नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा भी होती है, जो कि अब तक डोनाल्ड ट्रंप को यह सम्मान देने से बचता आया है।