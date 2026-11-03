{"_id":"6ae9be096a6c864666064937","slug":"cd-tenerife-forward-jesus-de-miguel-dies-after-collision-with-goalkeeper-see-video-2026-11-03","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"फुटबॉल मैच में हादसा: गोलकीपर से टक्कर के बाद स्ट्राइकर जीसस डी मिगुएल की मौत, देखें घटना का दर्दनाक वीडियो","category":{"title":"Football","title_hn":"फुटबॉल","slug":"football"}}

स्पेनिश फुटबॉल क्लब सीडी टेनेरिफ के 30 वर्षीय स्ट्राइकर जीसस डी मिगुएल का एंडोरा के खिलाफ मैच के दौरान गोलकीपर से टक्कर के बाद निधन हो गया। हादसे में उनके सिर और सीने में गंभीर चोटें आई थीं। मैदान पर कार्डियक अरेस्ट के बाद उन्हें अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां मंगलवार सुबह उनकी न्यूरोलॉजिकल स्थिति बिगड़ने से मौत हो गई।

विज्ञापन स्पेनिश फुटबॉल जगत से दुखद खबर सामने आई है। स्पेन की सेकेंड डिवीजन फुटबॉल लीग में खेलने वाले क्लब सीडी टेनेरिफ के स्ट्राइकर जीसस डी मिगुएल का निधन हो गया है। 30 वर्षीय खिलाड़ी सोमवार को एंडोरा के खिलाफ मुकाबले के दौरान गोलकीपर जीसस ओवोनो से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अस्पताल में इलाज के दौरान मंगलवार सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया।

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मैदान पर गोलकीपर से हुई थी जोरदार टक्कर

यह हादसा सोमवार को एस्टाडियो हेलियोडोरो रोड्रिगेज लोपेज स्टेडियम में खेले गए टेनेरिफ और एंडोरा के बीच मुकाबले के आखिरी मिनटों में हुआ। डी मिगुएल मिडफील्ड में गेंद हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, तभी एंडोरा के गोलकीपर जीसस ओवोनो से उनकी जोरदार टक्कर हो गई।



टक्कर इतनी गंभीर थी कि डी मिगुएल मैदान पर ही बेहोश होकर गिर पड़े और काफी देर तक कोई हरकत नहीं की। मेडिकल टीम ने कई मिनट तक मैदान पर उनका इलाज किया। इसके बाद उन्हें स्ट्रेचर पर अस्पताल पहुंचाया गया। इस दौरान उन्हें कार्डियक अरेस्ट भी आया था, हालांकि सीपीआर और मेडिकल मदद से उनकी धड़कन दोबारा शुरू हो गई थी। घटना के बाद रेफरी ने एंडोरा के गोलकीपर को सीधे रेड कार्ड दिखाया और मुकाबले को बीच में ही रद्द कर दिया गया।

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Awful news 🥺 Tenerife striker Jesús de Miguel has died following a collision with Andorra goalkeeper Jesús Owono Rest in peace 🙏 https://t.co/jaiFMZ1uHX — indykaila News (@indykaila) November 3, 2026

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🚨| This is the injury Jesus De Miguel suffered during the match after taking a knee directly to the face. He never recovered from the impact and passed away today.💔🙏 https://t.co/dKXdjdS8Pv — Winna F.C. (@WinnaFC) November 3, 2026

💔 TRAGEDY: 30-year-old CD Tenerife striker Jesús de Miguel has died after a horrific collision with FC Andorra goalkeeper Jesús Owono during a 2–2 match He suffered cardiac arrest, was resuscitated and rushed to hospital, but tragically lost his life #jesusdemiguel #RIP #dwts https://t.co/KHt2ac0sp0 — GlobeUpdate (@Globupdate) November 3, 2026

आईसीयू में चल रहा था इलाज, मंगलवार सुबह बिगड़ी हालत

गंभीर चोटों के चलते जीसस डी मिगुएल को यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ऑफ नुएस्ट्रा सेनोरा डे कैंडेलारिया के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। सोमवार को उनकी स्थिति स्थिर लेकिन गंभीर बताई गई थी। हालांकि, मंगलवार सुबह उनकी न्यूरोलॉजिकल स्थिति बिगड़ गई। इसके बाद स्थानीय समयानुसार सुबह 8 बजे 30 वर्षीय फुटबॉलर ने अंतिम सांस ली।

टेनेरिफ क्लब ने जताया दुख

जीसस डी मिगुएल के निधन की पुष्टि करते हुए सीडी टेनेरिफ ने सोशल मीडिया पर भावुक संदेश साझा किया। क्लब ने लिखा, 'हमारा दिल टूट गया है। गले में कुछ अटका हुआ है और हमें यकीन नहीं हो रहा कि यह सच है। सीडी टेनेरिफ बेहद दुख के साथ जीसस डी मिगुएल अलामेडा के निधन की घोषणा करता है। उनका निधन मंगलवार को सुबह 8 बजे हुआ।'



क्लब ने आगे कहा कि इस अपार दुख को कम करने के लिए कोई शब्द पर्याप्त नहीं हैं। हम उनके शोकाकुल परिवार, प्रियजनों और टेनेरिफ के सभी लोगों के साथ खड़े हैं। क्लब ने यह भी बताया कि खिलाड़ी का परिवार मुश्किल समय में मिले समर्थन और संवेदनाओं के लिए आभारी है। साथ ही परिवार ने अपनी निजता का सम्मान करने की अपील की है।